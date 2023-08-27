СМИ: Самолет Пригожина развалился на части не только из-за взрыва 2 27.08.2023, 14:21

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Специалист, который долгие годы обслуживал борт, рассказал новые подробности.

Специалист компании «Джет Флайт Сервис», которая долгие годы обслуживала самолет главаря «Вагнера» Евгения Пригожина, спрогнозировал, что стало причиной авиакатастрофы.

Как сообщает ВЧК-ОГПУ, на основе видео падения борта, специалист, знающий этот самолет, как свои пять пальцев, пришел к выводу, что разрушение произошло не от взрыва, а от перегрузок.

То есть взрыв на борту, судя по всему, был не очень сильный. Но его последствия привели к тому, что самолет сначала резко пошел вверх, а затем в копье. От нагрузок произошли разрушения.

«С уверенностью могу сказать, что самолет был в хорошем техническом состоянии. Чтобы были какие-то замечания, которые бы затягивались - нет, не было. Самолет был исправным. Относительно изложенной в СМИ информации о том, что отдельно нашли крыло: теоретически это могло произойти при превышении допустимой перегрузки. Система более чем надежна. Есть уверенность, что самолетным оборудованием невозможно было изменить ситуацию», - сказал представитель компании.

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