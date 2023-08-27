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СМИ: Самолет Пригожина развалился на части не только из-за взрыва

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  • 27.08.2023, 14:21
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СМИ: Самолет Пригожина развалился на части не только из-за взрыва

Специалист, который долгие годы обслуживал борт, рассказал новые подробности.

Специалист компании «Джет Флайт Сервис», которая долгие годы обслуживала самолет главаря «Вагнера» Евгения Пригожина, спрогнозировал, что стало причиной авиакатастрофы.

Как сообщает ВЧК-ОГПУ, на основе видео падения борта, специалист, знающий этот самолет, как свои пять пальцев, пришел к выводу, что разрушение произошло не от взрыва, а от перегрузок.

То есть взрыв на борту, судя по всему, был не очень сильный. Но его последствия привели к тому, что самолет сначала резко пошел вверх, а затем в копье. От нагрузок произошли разрушения.

«С уверенностью могу сказать, что самолет был в хорошем техническом состоянии. Чтобы были какие-то замечания, которые бы затягивались - нет, не было. Самолет был исправным. Относительно изложенной в СМИ информации о том, что отдельно нашли крыло: теоретически это могло произойти при превышении допустимой перегрузки. Система более чем надежна. Есть уверенность, что самолетным оборудованием невозможно было изменить ситуацию», - сказал представитель компании.

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