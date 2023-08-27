ВСУ: Россия стянула на Лимано-Купянское направление 110 тысяч военных 3 27.08.2023, 14:31

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Украинское командование раскрыло планы оккупантов.

Россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении 110 тысяч войск. Также оккупанты увеличили количество обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя пресс-службы Восточной группировки войск Илью Евлаша в эфире телемарафона.

«В общем, если смотреть на все Лимано-Купянское направление, то там находится около 110 тысяч российских военнослужащих. Но, если мы будем сегментировать, например, по Купянскому направлению, то там находится 45 тысяч, а на Лиманском - 48 тысяч российских оккупационных войск», - отметил спикер.

Как пояснил Евлаш, оккупанты на Лимано-Купянском направлении активно используют штурмовиков так называемых отрядов «Шторм-Z», а также регулярные войска, в том числе танковый полк.

«Планы у них остаются те же, что и были. Просто количеством заваливать наши позиции, а также создавать так называемые «огненные валы», как пишут еще советские учебники. Например, для того, чтобы взять ротный или взводный опорный пункт, нужно использовать 40 тысяч боеприпасов. Так же они эти 40 тысяч боеприпасов вкладывают, но прицельность и точность желает быть лучше», - объяснил Евлаш.

Спикер подчеркнул, что ситуация в районе Купянска и Лимана контролируется украинскими военными.

Бои на Лиманском и Купянском направлениях

Ранее стало известно, что оккупанты активизировали наступление на Купянском и Лиманском направлениях. Однако ВСУ отбивают атаки врага.

Согласно последним сведениям Генштаба ВСУ, захватчики не покидают намерений прорвать оборону украинских войск, поэтому продолжают штурмы. При этом замминистра обороны ВСУ Анна Маляр заявила, что россияне перегруппируются на Лиманском и Купянском направлениях.

Кроме того, британская разведка предполагает, что на фоне успеха ВСУ на юге российские оккупанты могут усилить наступление на направление Купянск-Лиман в течение следующих двух месяцев.

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