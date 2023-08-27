«Желающих купить эту Барби-машину предостаточно!» 2 27.08.2023, 14:38

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Девушка на розовом BMW F30 рассекает по улицам Бреста.

Фильм «Барби» продолжает бить рекорды в мировом кинопрокате. Между тем Google и различные онлайн-площадки по продаже подержанных автомобилей фиксируют резкий и динамичный рост запросов на Barbie car for sale. При этом ранее специалисты отметили международный дефицит краски определенных оттенков розового, что тоже связано с выходом нашумевшей киноленты Греты Гервиг.

Комедию уже признали самым кассовым хитом лета. В Бресте премьера фильма запланирована на 9 сентября, но Барби на городских улицах можно встретить уже сегодня. И ездит она на розовом BMW 3-Series F30, пишет av.by.

— Эту машину я приобрела полтора года назад. И на момент покупки она уже была розовой, — признается владелица гламурного авто Ксения. — Поэтому можно сказать, что в тренд сейчас я попала случайно.

— Какой автомобиль вы искали и чем руководствовались при выборе?

— Честно говоря, никаких конкретных запросов по марке и модели не было. Просто хотела поменять авто, искала, что понравится. Обращала внимание на цену, комплектацию, пробег и общее состояние машины.

— Как и где вы нашли свой идеальный по этим критериям вариант?

— Просматривала объявления на av.by и наткнулась на рестайлинговую BMW F30 328i 2016 года выпуска. Она находилась в Минске. Посоветовавшись с мужем, решила, что поеду ее смотреть. С собой взяла автоподборщика, его услуги обошлись в 120 рублей. К слову, это в два раза больше, чем брали на тот момент остальные ребята из данной сферы. Но он и правда оказался отличным профессионалом. Машину проверил досконально: тщательно осматривал внешне, и компьютер подключал, и ездил на ней. В итоге вынес вердикт: авто в прекрасном состоянии!

— Имелись небольшие дефекты по кузову и салону, но это мелочи, которые меня не волновали; главное, чтобы по технической части все было хорошо. Подкупил и пробег — всего 70 тысяч километров. Мы проверяли — не скрученный. В общем, меня все устроило и я решилась на покупку. Домой в Брест я отправилась уже на этой красотке. К слову, она — единственная машина, которую я ездила смотреть вживую. Вот так мне с ней с первого раза повезло.

— А цвет не смутил изначально?

— Нет, конечно! На самом деле машина черная. А это всего лишь пленка, ее в любой момент можно снять.

— Но раз вы до сих пор ее не сняли, значит, она вам нравится?

— Да, мне по душе этот цвет. И снимать пленку я пока не собираюсь. Единственный ее минус в том, что очень к ней пыль липнет, приходится часто мыть машину. А если немного запустить, то удалить грязь вообще становится сложно. И, кстати, заезжать в туннельную мойку нельзя: можно содрать пленку.

— Как окружающие реагируют на автомобиль цвета «Барби»?

— В большинстве своем положительно. Прохожие и автомобилисты в потоке часто засматриваются, улыбаются, поднимают большой палец вверх. В восторге дети и подростки, подходят, фотографируют машину или делают снимки рядом с ней. Водители часто пропускают: издалека ведь видно, что за рулем девушка. Но есть и такие, в основном мужчины, которые реагируют неадекватно: пытаются обогнать, подрезать и тому подобное.

— Не устаете ли вы от такого повышенного внимания на дороге?

— Я уже привыкла к нему. К тому же это всегда держит меня в тонусе. Например, я не позволяю себе нарушать ПДД, потому что автомобиль очень заметный и меня легко по нему вычислить. Я даже припарковаться криво не могу. Как-то поставила не очень удачно машину на стоянке, и мне сразу знакомые шлют фото — кто-то успел сфотографировать мою иномарку и опубликовать снимок в интернете с надписью: «Я паркуюсь, как хочу».

— А вы сами активно ведете соцсети?

— Я не блогер, но веду аккаунт в TikTok. Иногда публикую видеоролики с авто, однако они у меня никогда не выстреливают. При этом смотрю: соседская девочка-подросток снялась рядом с моей машиной — два миллиона просмотров. В Бресте видео с моей розовой BMW залетают у всех, но только не у меня, — с улыбкой отмечает Ксения.

— Эксперты на основании данных страховых компаний выяснили, что розовые автомобили являются самыми опасными, именно их владельцы чаще всего обращаются к страховщикам. Что вы думаете по этому поводу?

— Вполне вероятно, что так оно и есть. Розовый — нетипичный цвет для авто. В потоке многие водители засматриваются, поворачивают головы. Было у меня несколько случаев, когда из-за этого на дороге складывалась аварийная обстановка.

— Кстати, а как сотрудники ГАИ реагируют на ваше авто? Часто ли останавливают?

— Не скажу, что часто, но пара интересных случаев была. Как-то в городе на дороге поравнялись со мной инспекторы на автомобиле, опустили стекло и говорят: «У вас страховка завтра заканчивается». Ну, я им ответила, что уже новую выписала. В общем, незамеченной остаться сложно. Еще недавно на трассе остановили, проверили документы и давай про машину расспрашивать: почему розовая, как давно она у меня…

— Вы уже полтора года ездите на этом авто. Какие его плюсы и минусы за время эксплуатации обнаружили?

— BMW F30 очень маневренная и легко разгоняется! Плюс она компактная, но достаточно вместительная. У меня BMW в М-обвесе, это придает ей стиля и делает ее более агрессивной. Из преимуществ можно выделить еще хорошую комплектацию и комфорт. Мне есть с чем сравнить. Это моя вторая машина, ранее я несколько лет ездила на дизельном Opel Corsa 2010 года выпуска с механической коробкой передач. Отец сказал, что только на таком автомобиле можно научиться водить.

— Пересев на BMW, я на контрасте ощутила, как комфортно ездить на «автомате». Есть здесь и другие «плюшки» в виде парктроников, камер, мультимедийной системы. Все под рукой, и при этом ничего лишнего. Расход топлива тоже, я бы сказала, умеренный. Полный бак (60 литров) я заправляю 98-м бензином примерно раз в полторы-две недели. Из минусов машины, пожалуй, только то, что в ней нет места под «запаску». А еще колеса «обуты» в специальные шины RunFlat.

— Насколько дорого обходится обслуживание и ремонт BMW?

— Сразу после покупки мы поменяли расходники: масла, фильтры, тормозные колодки. В общей сложности потратили около $300. И это притом, что автотовары нам привозили из Польши, иначе процедуры обошлись бы гораздо дороже. Повезло, что незадолго до продажи бывшие владельцы автомобиля полностью обслужили подвеску. Больше никаких вложений машина не требовала.

— Сегодня розовый цвет стал настоящим хитом! В связи с этим не поступают ли вам предложения о продаже авто?

— Желающих купить эту машину предостаточно! У нас семейный автомобильный бизнес, все знают, что BMW мы обслуживаем по регламенту на своей СТО качественно и в срок, поэтому она в идеальном состоянии. Многие спрашивают, не планирую ли я ее продавать, интересуются ценой. Но автомобиль я брала для себя, расставаться с ним не собираюсь, ведь в этом БМВ на данный момент меня все устраивает.

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