Очевидный позор Путина Виталий Портников, «Радио Свобода»

27.08.2023, 14:46

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О чем свидетельствуют новое международное поражение Кремля.

Очередной саммит лидеров стран БРИКС, состоявшийся на этой неделе в Южно-Африканской Республике (ЮАР) в Йоханнесбурге, многие наблюдатели восприняли как настоящее поражение президента России Владимира Путина.

И действительно: главной задачей российской дипломатии было присутствие Владимира Путина на этой встрече после того, как Международный уголовный суд (МКС) в Гааге выдал ордер на его арест. Для российского президента было необходимо доказать, что международное правосудие не может повлиять на его политические планы, да и партнеры России – даже из тех стран, кто ратифицировал Римский устав – будут считать честью приветствовать у себя российского президента.

Однако не так случилось, как думалось. Президенту ЮАР Сириле Рамафоси удалось убедить российского коллегу воздержаться от поездки.

В результате – какой очевидный позор! – вместо Путина на саммите был министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а сам российский президент обращался к участникам встречи по видеосвязи, да еще и не своим голосом.

Однако на следующем форуме БРИКС российский президент точно сможет присутствовать, потому что этот саммит состоится в России, а именно в Казани, столице Республики Татарстан.

Место, как мы понимаем, тоже выбрали не случайно. Проведение встречи в столице региона с большинством мусульманского населения должно продемонстрировать: Россия все же органическая часть Глобального Юга, а вовсе не Запада и Европы.

Но самое главное для Путина – выглядеть на этом саммите лидером «незападного мира», убеждать соотечественников и самого себя, что никакая международная изоляция ни ему самому, ни его стране не угрожает. Тем более что в Казани состоится первая встреча «расширенного БРИКС», ведь на встрече в Южной Африке участники организации договорились, что к ней присоединятся еще несколько стран, среди которых Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Иран, Аргентина и Эфиопия.

Так что вчера мы были свидетелями дипломатического поражения Владимира Путина, а завтра будем свидетелями его политического триумфа? Не совсем так.

Во-первых, нужно осознать, что БРИКС – это не организация, сравнимая, скажем, с Европейским союзом. Это не общий рынок, не общие ценности, не общие институты. И с расширением БРИКС это станет еще очевиднее.

Китай и Индия заинтересованы в экономическом сотрудничестве, но имеют серьезные политические противоречия и территориальные претензии. Саудовская Аравия только несколько месяцев назад возобновила дипломатические отношения с Ираном. Индия, Бразилия, Аргентина, ЮАР и Эфиопия являются демократическими, у которых последнее слово за народом, при этом Индия и Эфиопия страдают от нерешенных этнических конфликтов. Саудовская Аравия и ОАЭ – абсолютная монархия. Другие участники БРИКС – авторитарные страны, но очень и очень разные. КНР – коммунистическая диктатура. А Иран – теократия, основатели которой давно уничтожили коммунистическую партию и убили тысячи ее активистов.

Что же это за союзники?

Что же объединяет эти страны? Их объединяет исключительно то, что они не Запад. Однако для развития своих экономик без западного мира, без технологического сотрудничества, без снабжения и экспорта продукции им все равно не обойтись. Да и здесь не все так просто.

Поскольку Россия и Иран в результате своей политики оказались изолированными от сотрудничества с Западом, оказались под западными санкциями. А другие страны-участники БРИКС выстраивают свое сотрудничество с Россией и Ираном так, чтобы не попасть под ограничения. Ну и изюминка на тортике. Китай находится в жесткой конкуренции с США. Индия же стремится усилить свое сотрудничество с Соединенными Штатами, чтобы совместно конкурировать с КНР. И совсем не только в экономике.

Когда стало известно, что Китай стремится выстроить особые отношения в области безопасности в Тихом океане с Соломоновыми островами, в Вашингтоне стали усиливать партнерство с Папуа Новой Гвинеей. Но не только в Вашингтоне. Глава правительства Индии Нарендра Моди также посетил эту островную страну и говорил об общих интересах безопасности. Так что же это за союзники?

Так что очевидные разногласия в интересах между участниками «незападного» клуба нужно использовать, чтобы ограничить возможности и амбиции Владимира Путина. На недавней встрече в Джидде, где без представителей России обсуждали перспективы окончания войны в Украине, находились представители всех других стран БРИКС. А организовывала эту встречу Саудовская Аравия, которая теперь становится новым членом организации. И это также то, что нужно знать о общности интересов участников организации, когда речь идет о путинской военной авантюре.

Виталий Портников, «Радио Свобода»

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