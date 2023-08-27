Убогое Шапито Скабеевой
- Александр Невзоров
- 27.08.2023, 15:04
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К чему лукавить?
Все эти кривляния необъяснимы. К чему лукавить? Действительно, ни у кого нет никаких сомнений в том, что убийца Пригожина — Путин.
Их и возникнуть не может.
Более того ;путина можно понять и даже поблагодарить за вскрытие этого адского нарыва.
Но потрошитель зачем-то опять развел цирк. Пока получается не Cirque du Soleil, а убогое Шапито.
Редкий случай, когда ужимки и кривляния убийцы значительно гаже, чем совершенное им преступление.
Истинный вождь, уверенный в себе и в «чувствах народных» спокойно и твердо сообщил бы публике: «Да, шандарахнул я Пригожина Женю. Без всякого удовольствия, но шандарахнул. Он сам виноват, нефиг было выпендриваться. И так будет с каждым».
Все бы все поняли и одобрили эту прямоту. Тысячи кремлевских политологов подвели бы «базу». А «соловьевы» раструбили бы ее по всем каналам.
Если бы Пригожин сбил самолет Путина, он не стал бы жеманничать и придумывать мифические происки ЦРУ или ГУР.
Но Путин — исключительный трусишка.
Теперь пропаганде приходится отдуваться за его трусость. Все превратилось в комедию.
Красиво отрицать абсолютную очевидность — немыслимо сложно. Это искусство требующее совсем иного профессионального уровня, чем у «скабеевых».
Александр Невзоров, t.me