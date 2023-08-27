В поселке архитекторов под Минском продается супер-дача 4 27.08.2023, 15:11

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Таких в Беларуси мало.

В садовом товариществе «Архитектор» на продажу выставили стильную дачу, которая при этом не похожа на другие. А еще этот дом находится у леса, там есть газ, круглогодичная вода и баня, пишет realt.by.

СТ «Архитектор» находится в хорошем месте — в 20 км от МКАД в направлении Логойска (возле Острошицкого Городка). Вот его расположение на карте:

Недавно на продажу здесь выставили дом в скандинавском, или даже скорее в балтийском стиле.

Этот дом построили из блоков (и обшили деревом) в 2015 году. Дом получился, по сути, трехуровневым, потому что он расположен на участке с перепадом высот. Так он выглядит со стороны леса и дороги:

Со стороны внутреннего двора же дом выглядит так:

Площадь дома — 73 квадрата. Планировка следующая:

Пространство внутри отделано деревом. Отопление — газовое (теплый пол), вода — из собственной скважины, канализация местная. Есть также камин.

Кроме того, в доме есть сауна.

У дома обустроена стильная терраса, которая визуально сливается с домом. Обратите внимание, как гармонично в нее вписали помещение для хранения садового инвентаря.

Участок — почти 6 соток. На нем есть газон, грядки и деревья.

С учетом всего, эта дача вполне годится и для жизни круглый год.

За нее просят 89 тысяч долларов.

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