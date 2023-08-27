Украинские бойцы уничтожили штурмовую группу оккупантов под Бахмутом 27.08.2023, 15:22

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Экс-командир полка «Азов» раскрыл подробности боя.

Бывший командир полка «Азов», майор ВСУ, заместитель командира 3 штурмовой бригады Максим Жорин раскрыл об успешной атаке украинских военных на Бахмутском направлении.

По его словам, в результате успешной атаки враг понес следующие потери: двое погибших, семеро раненых, старший группы получил тяжелое ранение с ампутацией, передает «24 канал».

«Примерно раз в два дня полностью меняется вражеский состав. Мы за сутки-пол суток уничтожаем, они загоняют снова новую - и так по кругу с полутора недель», - рассказал Жорин.

По словам бывшего командира полка «Азов», оккупанты несут огромные потери, несмотря на плотную поддержку артиллерии и авиации. Они уже не так плохо оснащены, но до сих пор не обучены.

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