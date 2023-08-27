Белорусы Брюсселя вышли на акцию в поддержку Полины Шарендо-Панасюк
- 27.08.2023, 15:28
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От режима Лукашенко требуют прекратить издевательства над политзаключенной.
Белорусы вышли на пикет в поддержку активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь», политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк в центре Европы, в Брюсселе.
Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».
Участники акции собрались, чтобы обратить внимание европейского общества к издевательствам режима Лукашенко над политзаключенной и чтобы донести до«властей» в Минске слова: «Прекратите насилие против Полины!».
Как сообщал сайт Charter97.org, 23 августа активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк объявила голодовку, полностью отказавшись от еды. Политзаключенная протестует из-за нечеловеческих условий в ИВС Речицкого РОВД.