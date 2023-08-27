Зеленский: Мы уже начали готовить мощный сентябрь для Украины 2 27.08.2023, 15:39

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Президент Украины рассказал о новых шагах.

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал, что в начале осени дипломатическая активность Украины только увеличится. Он заявил об участии страны во многих международных мероприятиях, отмечает «24 канал».

В частности, Зеленский анонсировал, что Украина будет усиливать сотрудничество с Югом. В последнее время контакты с этими странами вышли на новый уровень.

Больше сотрудничества с миром

Сразу же президент Украины подчеркнул, что в настоящее время приоритетом является защита государства и гарантии безопасности в частности. В настоящее время страна ждет новых оборонных пакетов для украинских воинов: артиллерию, бронетехнику, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Украинские партнеры уже знают о нуждах государства.

Уже скоро состоятся новые раунды переговоров по присоединению других стран к общей архитектуре безопасности. Зеленский убежден, что нужно больше силы.

- Постоянно добавляем содержание первому Форуму оборонных индустрий. Украинское содержание. Международное содержание. Свободный мир требует большей силы для своей защиты, – заверил украинский президент.

Активность Украины на международной арене будет только расти. В частности, Зеленский анонсировал несколько мероприятий, где будет присутствовать Украина. В частности, разговор будет касаться продовольственной безопасности мира – это остается приоритетом. Уже в течение недели состоится несколько совещаний по этому вопросу.

- Готовим украинское участие в международных мероприятиях, в частности, в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Очередной саммит первых леди и джентльменов – наращиваем украинскую «мягкую силу», – отметил Зеленский.

Отдельно президент упомянул об усилении сотрудничества с Коллективным Югом. Он заявил, что готовится новая коммуникация.

Санкции против преступников

Владимир Зеленский также рассказал, что недавно США приняли новые санкции против российских физических и юридических лиц, привлеченных к преступной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.

Украина благодарна за принятие столь важного решения. Сейчас идет работа над аналогичными санкционными шагами партнеров.

- Депортация детей, сознательная и системная попытка лишить их любой связи с родными, попытка научить их ненависти к родной стране – это российская геноцидная политика, заслуживающая одинаковое осуждение всеми в мире, – подчеркнул президент.

Также в конце Зеленский отдельно поблагодарил каждое государство, каждого лидера и все международные институции, которые помогают нам в восстановлении справедливости. Он заявил, что объединенный мир сильнее агрессора. А в сентябре связи между странами станут еще глубже.

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