Опасное приключение под Заславлем: пассажир во время движения вылез из окна авто 27.08.2023, 16:20

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Водители других авто были в шоке.

Казалось, что подобное чаще всего можно увидеть в каком-нибудь фильме, но, как показывает практика, не только. Читатель прислал «Онлайнеру» видео, на котором пассажир легковушки во время движения вылазит из окна авто, машина при этом продолжает двигаться дальше.

Судя по видео, все произошло в Минском районе — на подъезде к деревне Анусино. В какой момент пассажир вылез из окна, неизвестно, но в таком положении он находился в том числе во время движения по деревне.

В 5-й главе ПДД сказано, что пассажиру запрещается «препятствовать закрытию дверей транспортного средства, а во время его движения высовываться в оконные проемы, открывать двери ТС». За нарушения правил перевозки пассажиров предусмотрены штрафы и для водителя, и для пассажира.

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