В России вспыхнули протесты: чем они грозят режиму Путина? 27.08.2023, 16:26

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Дагестан вновь заявил о себе.

В последние недели жители Махачкалы и ряда поселков постоянно перекрывают улицы и трассы, требуя воды и света: ни первого, ни второго люди не имеют днями, а то и неделями. Глава Дагестана Сергей Меликов обвиняет в отсутствии воды и электричества то сильную жару, то «Россети Северный Кавказ», которые не могут обеспечить стабильную подачу электричества, из-за чего случаются аварии на водоканалах.

В свою очередь, компания «Россети» заявляет, что почти 80% электросетей в Дагестане нуждаются в ремонте, а источники финансирования не определены, пишет обозреватель отдела международной политики zn.ua Владимир Кравченко.

Пока ни Махачкала, ни Москва не могут потушить протесты, поскольку неспособны решить хронические проблемы ЖКХ. Меликов, вначале пригрозив пресекать акции протеста, позже заявил, что нынешние отключения «выходят за рамки полномочий местной власти», и что «плачевное состояние энергетического комплекса» требует решений федеральных органов. Москва же хотя и демонстрирует, что проблема ее волнует, но перебрасывает ответственность на регион.

«Это особенность путинского режима — возлагать ответственность за катастрофы и провалы на локальный уровень. Такой подход позволяет Путину быть как бы арбитром между региональными властями и населением, находиться над схваткой. Подобная политика усиливает авторитет Кремля и способствует стабильности системы», — отметил первый заместитель директора Центра «Новая Европа» Сергей Солодкий.

Пока центр и регион перебрасывают друг на друга решение проблемы, генпрокурор России Игорь Краснов открыл производство по факту частого исчезновения света и воды в Дагестане. По версии следствия, «системный и массовый характер сбоев в энергоснабжении населения и социальных объектов республики стал возможным ввиду ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами ПАО «Россети Северный Кавказ» и филиала «Дагэнерго».

Кремль тратит миллионы рублей на производство ракет и бомб, которыми обстреливает украинские города, но в то же время не может найти денег, чтобы починить электросети и поставить воду, вынуждая людей жить в антисанитарных условиях. Приведет ли недовольство дагестанцев коммунальными проблемами к протестам против федерального центра? Против Кремля? Против Путина? Увы, хотя в Дагестане ситуация и раскачивается, но мало шансов, что протесты в ближайшем будущем примут другие формы и цели, а ситуация в регионе взорвется, угрожая путинскому режиму.

«Российская власть полностью контролирует ситуацию в этом субъекте Российской Федерации. С одной стороны, все боятся: силовые ведомства эффективно работают с противниками власти. С другой — федералы деньгами из бюджета купили лояльность местных кланов, которые приняли установленные Кремлем правила игры. И сегодня противоречия между кланами, разными этническими группами купированы», — отметил заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов, уже не одно десятилетие отслеживающий социально-экономические и политические процессы на Северном Кавказе.

Эксперт обращает внимание на то, что для Дагестана, как и для прочих российских регионов, характерны высокий уровень безработицы и вакуум социальных лифтов, этнические и клановые противоречия, преступность и коррупция, преследование инакомыслящих и отсутствие правосудия. Отличает эту северокавказскую республику то, что она — в числе аутсайдеров по социально-экономическому положению: среди регионов РФ Дагестан — лидер по сумме дотаций.

В 2022 году из федерального бюджета республике выделили 80,2 млрд руб. (Якутия в прошлом году получила 56,8 млрд, Камчатка — 44 млрд, Чечня — 36,8 млрд, Алтайский край — 32,5 млрд.) При этом в 2023 году Дагестан должен получить уже 121 млрд руб. Но через эти дотации Кремль контролирует ситуацию и местные элиты.

Примечательно, что на фоне жесткого подавления любых политических протестов власть не использует силовой ресурс для пресечения недовольства, касающегося бытовых проблем. И этим ситуация резко отличается от событий годичной давности, когда в Дагестане, где один из наиболее высоких уровень потерь в войне среди всех субъектов РФ, активно протестовали против мобилизации: тогда власть применила силу, а в отношении участников митингов были составлены не только протоколы, но и возбуждены уголовные дела.

«Единственная форма легального протеста в России — против бытовых проблем. Так Кремль дает выпустить пар недовольства. Ведь если власть начнет разгонять силой митинги, на которых дагестанцы отстаивают свои права на получение коммунальных услуг, то ситуация может измениться и начнется радикализация протестов с последующей мобилизацией населения с опорой на систему кланов, родов. Российская власть это понимает и осторожно регулирует давление в дагестанском «котле», — отмечает Данилов.

В самой же России, несмотря на международные санкции и гибель российских солдат в Украине, сохраняется относительная экономическая и политическая стабильность. Сегодня вертикаль российской власти выглядит сильной, а элита — монолитной. В условиях постепенного падения уровня жизни российское общество, тем не менее, поддерживает Путина, его политику, войну против Украины. Все несогласные — уехали, а оставшиеся — запуганы и молчат. Лишь единицы из многомиллионной России выходят на акции протеста против войны и режима Путина.

«Серьезной фрагментации, поляризации российского общества нет. А протестный потенциал находится на низком уровне — около 10%», — констатирует Солодкий. Дагестанцы здесь не исключение: в целом население республики лояльно к федеральной власти, а оппозиция отсутствует. «Все политическое пространство в Дагестане, равно как и на всем Северном Кавказе, закатано в асфальт», — отмечает Данилов.

Эта лояльность не снизилась на фоне огромных потерь жителей республики на фронтах российско-украинской войны: россияне в целом и дагестанцы в частности оказались нечувствительны к тысячам цинковых гробов. Для того, чтобы протесты со временем переросли в политические потрясения, должен быть другой триггер, нежели проблемы ЖКХ. По мнению экспертов, это может быть либо серьезное ухудшение экономической ситуации в стране и последующее снижение дотаций из федерального бюджета, либо поражение России в войне с Украиной.

Хотя перед Россией стоит перспектива системного кризиса, однако учитывая экономический и военный запас прочности Кремля, пока нет оснований ожидать, что в краткосрочной перспективе в стране в целом и Северо-Кавказском федеральной округе начнутся массовые бунты, грозящие стабильности путинского режима.

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