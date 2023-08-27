Можно ли взять на работе выходной, чтобы пойти с ребенком на школьную «линейку»? 2 27.08.2023, 16:51

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Объяснила юрист.

«Дочь идет в первый класс. Можно ли попросить на работе выходной, чтобы пойти с ребенком на «линейку»?», - с таким вопросом к «АиФ» обратилась минчанка.

Официально выходной 1 сентября для родителей школьников не предусмотрен, но варианты легально уйти с работы есть, отмечает юрист Юлия Борисенко. К примеру, в некоторых организациях возможность закреплена в коллективных договорах.

Кроме того, если в семье двое детей до 16 лет, то согласно ст. 265 Трудового кодекса (ТК) по заявлению родителей им обязаны дать один дополнительный свободный день в месяц. Но он может быть неоплачиваемым, если иное не указано в коллективном договоре. Родители троих и более детей в возрасте до 16 лет могут взять дополнительный оплачиваемый выходной один раз в неделю.

Согласно ст. 190 ТК можно попросить отпуск без сохранения зарплаты, но в этом случае окончательное решение за нанимателем.

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