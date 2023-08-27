Белорусы бойкотируют пропагандистские фильмы

Белорусы бойкотируют пропагандистские фильмы6
- 27.08.2023, 17:08
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В кинотеатрах — пустота.
«Флагшток» показал, как выглядят показы российской пропагандистской ленты в гомельском кинотеатре.
Отмечается, что для показа одной из лент о российской войне в Украине был выделен самый маленький 20-местный кинотеатр Гомеля и рабочее время для показа в будние дни.
Местные идеологи прошли мимо премьеры и ни разу не упомянули фильм. Мониторинг сервиса онлайн покупки билетов показал, что на сеанс не был куплен ни один билет.