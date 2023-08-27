Мигранты пытались нелегально пройти в Польшу из Беларуси более 20 тысяч раз с начала года

Мигранты пытались нелегально пройти в Польшу из Беларуси более 20 тысяч раз с начала года1
- 27.08.2023, 17:20
Об этом сообщили польские пограничники.
С начала 2023 года мигранты пытались нелегально попасть в Польшу из Беларуси 20,6 тысяч раз, сообщает погранслужба Польши.
За 26 августа таких попыток было 101. Среди мигрантов — граждане Конго и Ирана. Четыре человека пересекли реку Волкушанка, но увидели польские патрули и вернулись в Беларусь.
В некоторых случаях мигранты повреждают забор на границе. Польские пограничники утверждают, что к этому причастны и белорусские силовики.
Зато в Литве за последние сутки не было зафиксировано ни одной попытки нелегально пройти границу. Это совпало с угрозами Литвы закрыть все погранпереходы с Беларусью.