Мигранты пытались нелегально пройти в Польшу из Беларуси более 20 тысяч раз с начала года 1 27.08.2023, 17:20

Об этом сообщили польские пограничники.

С начала 2023 года мигранты пытались нелегально попасть в Польшу из Беларуси 20,6 тысяч раз, сообщает погранслужба Польши.

За 26 августа таких попыток было 101. Среди мигрантов — граждане Конго и Ирана. Четыре человека пересекли реку Волкушанка, но увидели польские патрули и вернулись в Беларусь.

В некоторых случаях мигранты повреждают забор на границе. Польские пограничники утверждают, что к этому причастны и белорусские силовики.

Зато в Литве за последние сутки не было зафиксировано ни одной попытки нелегально пройти границу. Это совпало с угрозами Литвы закрыть все погранпереходы с Беларусью.