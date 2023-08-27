Что уничтожило ЗРС С-400 в Крыму? 2 27.08.2023, 17:35

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Военный эксперт сделал неожиданное предположение.

Что уничтожило зенитную ракетную систему С-400 «Триумф» в Крыму? Этим вопросом я задался в первый же день, как увидел запись уничтожения комплекса С-400 во временно оккупированном Крыму, в районе Оленовки, на мысе Тархан Кут, пишет для site.ua известный украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Первая мысль, которая пришла на ум – это была крылатая ракета Storm Shadow или Scalp EG. Во многом потому, что эти ракеты очень-очень сложные цели для перехвата российских ПВО, не смотря даже на то, что они дозвуковые. Причиной тому, как то, что у этих ракет основная фаза полёта это сверхнизкая высота – 30 метров от поверхности земли, так и то, что эти ракеты сами по себе комплексы РЭБ, способные как ставить помехи, так и противодействовать аналогичному влиянию.

Но некоторое время спустя появилась информация о том, что это могла быть ракета Р-360 ПКРК «Нептун».

В целом, не исключено. Ведь ракеты Р-360 создавались на базе Х-35 и имеют возможность наносить удары, как по надводным, так и по сухопутным целям. Но есть нюанс.

Р-360 на финальном участке полёта находится на сверхнизкой высоте от 3 до 10 метров. Это делает её максимально неуязвимой для средств ПВО и ракетный крейсер «Москва», морское ПВО, тому прямое доказательство. Но место где находился С-400 это мыс Тархан Кут, а там перепад высот от 6 метров над уровнем моря до 60. И если Storm Shadow или Scalp EG способны безошибочно огибать рельеф, то насколько эта функция эффективна у Р-360 – вопрос-вопрос.

И вот, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Украинского Радио заявляет, что С-400 был уничтожен украинской «новой» ракетой. Вот только уточнений, что это за ракета была – не было сделано, чем всех секретарь СНБО запутал, ведь о разработках чего-то подобного, что могло сжечь С-400 так, как она была сожжена намедни, не сообщалось.

То есть не Storm Shadow или Scalp EG, но и не Р-360. Или…

Дело в том, что Алексей Данилов не уточнил и то, насколько эта ракета новая. Ведь, Р-360, это тоже, в своё время была условно новой ракетой, хотя и создавалась на базе Х-35. Или «Ольха», тоже была условно новым реактивным снарядом, хотя создавалась для совсем не новой РСЗО 9К58 «Смерч».

Кроме того, создать на ровном месте абсолютно новую ракету – это не двух дней задача. На это уходят годы.

А потому, не исключено, что мы можем и вправду говорить о дальнейшем развитии ракеты Р-360, но с учётом ставших доступными нам технологий. Всё лучшее в Р-360 могло быть улучшено за счёт тех же Storm Shadow или Scalp EG.

Как сейчас помню вал критики, который обрушивался на ПКРК «Нептун» до 2022 года. В какой-то степени, именно эти критиканы влияли и на медленное развитие проекта, хотя у него была потрясающая перспектива.

Например, я неоднократно подчёркивал, что Р-360 это универсальное средство поражения, которое можно использовать на сухопутном, морском и авиационном носителе. Кроме того, её перспективное развитие, могло привести к многофункциональной роли, по уничтожению морских, сухопутных и воздушных целей.

В первый раз орава критиков с бубнами прикусила языки, когда Р-360 уничтожила крейсер, который, по идее, должен был защищать от таких ракет. Причём, согласно некоторой информации, не только ракетный крейсер «Москва» был ликвидирован ракетой Р-360.

Я не утверждаю, а лишь предполагаю, но с высокой долей вероятности, что речь может идти об одной из новых версий Р-360.

Представляю лица этих критиканов, если вправду выяснится, что сожжённый в пепел С-400 пал жертвой усовершенствованной, модифицированной и значительно улучшившей свои характеристики ракеты Р-360. Ведь лица их исказятся не от прикусанного, а откусанного языка. И поделом.

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