«Взяли машину из-под забора и привели ее в чувства» 3 27.08.2023, 17:38

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Как белорусы восстанавливали два классических Pontiac Firebird.

Сергей и Ярослав владеют классическими американскими маслкарами Pontiac Firebird. Av.by рассказывает о любви героев к данной модели и долгом процессе восстановления.

Ярослав и белый Pontiac Firebird 1994 года: «Ему было совсем плохо, но купить очень хотелось»

История о том, как Ярослав пришел к идее купить Pontiac Firebird, довольно необычна. В декабре прошлого года мужчина открыл бар в стиле девяностых и проникся атмосферой того времени. Произошло это во многом благодаря жевательной резинке Turbo, вызывающей у многих приятное чувство ностальгии. Напомним, в упаковке с ней всегда было приложение в виде картинки с популярными и быстрыми автомобилями конца прошлого века.

— На девяностые пришлось мое детство, поэтому воспоминания о том времени приятные. Открыв бар в стиле этой эпохи, сразу загорелся мыслью купить соответствующий автомобиль. Сперва в голову пришел Mercedes-Benz W140, но в семье уже есть W124 — зачем нам два «Мерседеса»?

Стал размышлять дальше, и здесь нужно сделать оговорку. Мы не украшали стены в баре картинами, а создавали антураж при помощи фантиков от жвачки Turbo, плакатов с Жан-Клодом Ван Даммом, пачек из-под сигарет, календарей. В общем, вкладыши от жевательной резинки из моей небольшой детской коллекции натолкнули на мысль о покупке Pontiac Firebird! А ведь, будучи мальчишкой, я мечтал о такой машине, глядя на рисунок!

— Надо сказать, что я не сразу остановился на Firebird. Рассматривал Chevrolet Camaro тех лет и Ford Mustang, который, правда, нравился мне меньше. Найти вариант мечты в Беларуси особо не рассчитывал, однако все-таки открыл av.by и выбрал в фильтре машины девяностых с объемом двигателя более трёх литров. Хотелось получить чистого «американца». Так обнаружил «ушатанный» Pontiac Firebird в черном цвете. Хотя знакомые специалисты меня отговаривали, понимая размер финансовых вложений и фронт работ, мечта победила.

— «Понтиак» продавался в Воложине за 7 долларов тысяч. Приезжаем — стоит в гараже, залезаем в яму — снизу ничего живого. При этом двигатель завелся и звучал хорошо. Да, повсюду течи масла, но выхлоп нормальный, коробка даже не «пинается». Сторговались на 4 500 долларов — неплохая цена для старта! Выгнали машину на улицу, где уже поняли, что у Firebird живые мотор и КПП. Остальное — в плачевном состоянии: коррозия по кузову, ужасная картина в салоне. Всё было плохо, но очень хотелось эту машину. Тем более у Pontiac имелась съемная крыша, которая тоже входила в перечень критериев для искомого автомобиля.

— Работ по восстановлению было проделано очень много! Не функционировали замки, стояла непонятная кнопка start-stop, светодиоды врезаны в динамики, добавлены какие-то датчики компрессии работы турбины, хотя её здесь в принципе нет! Одним словом, жесть. Сплошной «колхоз» и безумие.

— Стали собирать запчасти и завезли на СТО. Правда, там меня сильно подставили: парни взяли больше тысячи долларов за работу, а сами ничего не сделали. Неисправленными после них остались лишь установленные стойки амортизаторов. Всё остальное заново пришлось ремонтировать!

Комплектующие покупали по всей Беларуси, благо помогали знакомые с ретропробегов и фестивалей. Какие-то компоненты привозили из России, Польши, Литвы и, само собой, Америки.

— Ключевая цель заключалась в том, чтобы избавить машину от всего лишнего, что было на нее «надето», а потом привести в заводское состояние. Поставили стоковые хромированные колеса от Firebird, салон полностью перешит и восстановлен, пускай и в современном виде, но по стилю, близкому к оригиналу. Центральную панель обили алькантарой из-за того, что заводской пластик тех времён сплошь потрескавшийся — все-таки машине 30 лет. Кузов из черного перекрасили в белый.

— Запчастей в США, кстати, на Firebird хватает. Под заказ могут привезти все, что душа пожелает. К примеру, поддон на 3,4-литровый стоковый мотор обошелся в 700 долларов. Естественно, почти половина от суммы — затраты на доставку.

— Я еще до покупки знал, что 3,4-литровый двигатель GM — одна из самых надежных V-образных «шестерок» в мире, его убить просто невозможно. Из моего личного «кейса»: мы проехали весь ретропробег до Мирского замка, и уже там уровень масла был на минимальной отметке. По прибытии в Минск добрался до автомойки и снова решил взглянуть на щуп — а он сухой! Поведение мотора при этом совсем не поменялось. Естественно, я испугался — за автопробег вытекло все масло, — не без улыбки вспоминает Ярослав. — В итоге закончилось тем, что я привез машину мастеру, а он мне говорит: «Все хорошо, ничего страшного не произошло — это объемный «американец». Нормальная ситуация!

Подытоживая историю покупки и проведенных работ, мужчина делится расчетами. Pontiac Firebird был куплен за 4 500 долларов, а на данный момент вложения остановились на отметке 15 500 долларов.

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