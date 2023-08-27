Топ-7 неочевидных рецептов из картофеля 1 27.08.2023, 18:03

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Они помогут готовить картофель целую неделю и не повторять блюда.

Кто-то наверняка подумает, что есть картошку каждый день — это ужасно, неоригинально и невкусно. Но это совсем не так. Существует огромное количество блюд, которые можно приготовить из картофеля на целую неделю, а то и на месяц, и даже не заметить, что это один и тот же продукт. Telegraf.news предлагает марафон — 1 картофельное блюдо на каждый день. Вот семь рецептов:

Понедельник — Гульбишник

Это блюдо белорусской кухни, своеобразная картофельная запеканка. Ее можно подавать к любому мясу, курице или рыбе. И даже без них.

Вам понадобятся:

картофель — 1 шт.;

мука — 1 ст. л.;

9%-й творог — 150 г.;

сметана — 0,5 стакана и 2 ст. л.;

репчатый лук — 1 шт;

зелень (укроп,петрушка) — 2 ст. л;

соль;

перец;

растительное масло.

Очистите и отварите картофель, а потом сделайте пюре. Дайте ему остыть.

Творог смешайте с о,5 стакана сметаны. Всыпьте туда муку и снова перемешайте.

На сковородке с разогретым маслом обжарьте мелконарезанный репчатый лук — до золотистого цвета.

Добавьте в картофель получившуюся массу из творога, а также лук и зелень. Посолите и поперчите по вкусу, перемешайте.

Смажьте форму маслом и выложите туда всю массу. Разровняйте и смажьте поверхность сметаной.

Поставьте форму в разогретую до 200 градусов духовку. Запека1те 30-40 минут, до образования аппетитной корочки.

Дайте блюду остыть и подавайте.

Вторник — суп «Тертюха»

В белорусской национальной кухне также есть картофельный суп «Тертюха».

Слово «тертюха» (или «церцюха», «цертуха») означает, очевидно, что-то растертое. А в Беларуси много где так называют толченый вареный картофель – рассыпчатое суховатое пюре. А в белорусской поэме XIX в. «Энеіда навыварат» так называли… толчёный табак.

Классический рецепт «Тертюхи»

Ингредиенты:

картофель — 10 – 15 шт. среднего размера;

150 г сала;

1 луковица;

соль.

Очистите картофель, натрите на терке. Добавьте соли по вкусу и перемешайте.

В эту массу, потихоньку, помешивая ложкой, влейте кипящую воду (в 3-4-литровой кастрюле).

Продолжая помешивать, варите суп на маленьком огне. А после закипания, минут 15 – 20.

В тарелки с блюдом положите по ложке поджаренных на сковороде мелко нарезанного солёного сала и лука. Если нужно – досолите и доперчите.

Кстати, вместо сала можно использовать копченую грудинку. Кроме того, добавить черный и душистый перец и лавровый лист.

Среда — Кнедлики

А вот кнедлики — блюдо из чешской кухни. Они напоминают клецки или галушки.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг;

яйца – 2 шт.;

мука – 50 г;

перец;

соль.

Помойте, очистите и порежьте картофель пополам. Затем посолите, его, залейте кипятком и отварите. После разомните картошку до однородной массы.

Затем снова немного посолите и поперчите по вкусу, вбейте туда яйца и посыпьте мукой. Замесите крутое тесто.

Слепите из теста шарики или колбаски. Опустите их в кипящую воду и варите, пока не начнут всплывать.

Готовые кнедлики можно полить любимым соусом или растопленным сливочным маслом.

Четверг — «Мядзведзь» (Медведь)

Это тоже белорусское национальное блюдо в виде запеканки. Готовится очень просто.

Вам понадобятся:

картофель — 500 грамм;

репчатый лук — 150 грамм

грудинка (или колбаса) копченая — 200 грамм;

сметана — 100 грамм;

соль;

перец;

растительное масло.

Обжарьте на разогретом растительном масле мелко порезанный репчатый лук (до золотистой корочки).

Нарежьте небольшими кубиками копченую грудинку или колбасу.

Картошку потрите на крупной терке.

Смешайте все эти продукты, посолите и поперчите по вкусу.

Выложите массу в форму для запекания, сверху смажьте сметаной.

Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 40-50 минут.

Пятница — Картофельный салат

Рецептом картофельного салат поделилась шеф-повар из Нью Йорка Алисса Фицджеральд. Она рассказала, что салат из картофеля идеально сочетается с мясом, особенно шашлыком.

Ингредиенты:

средний красный картофель — 1 кг;

бальзамический уксус — 1/2 стакана;

мед — 1 ст. л.;

дижонская горчица — 1 ст. л.;

соль — 1/2 ч.л.;

молотый черный перец — 1/2 ч.л.;

чеснок — 2 зубчика (нужно измельчить);

оливковое масло первого отжима — 3/4 стакана;

красный лук, нарезанный кубиками — 1/2 стакана;

мелко нарезанная зелень на ваш выбор — 1 ст.л.

Суббота — Американские драники Хэшбраун

Это простые в приготовлении картофельные оладьи, которые продают в МакДоналдсе.

Вам понадобятся:

картофель — 0,5 кг;

соль — 0,5 ч. ложки;

растительное масло — 50-100 г.

Картофель помойте, очистите и натрите на терке.

Вскипятите воду и опустите туда натертый картофель. Варите 4-5 минут.

Слейте воду с картофеля в дуршлаге, но не промывайте. Равномерно разложите массу на полотенце на 10-15 минут.

Затем снова переложите ее в миску, добавьте соль и перемешайте. Сформируйте аккуратные оладьи высотой примерно в 1 см. Если ваши хэшбрауны не держат форму, можно добавить немного муки или крахмала.

Выложите картофель на разогретую с маслом сковороду. Поджарьте хэшбраун на среднем огне (или чуть выше среднего) с одной стороны примерно 10 минут, до золотистого цвета. Аккуратно переверните их и жарьте с другой стороны еще 8-10 минут.

Воскресенье — Картофельные пирожки

Вам понадобятся:

картофель — 4-5 шт.;

твердый сыр — 200 г;

яйца — 2 шт.;

панировочные сухари — 150 г;

соль;

перец;

растительное масло.

Помойте, очистите и разомните картофель.

Добавьте 1 яйцо, тертый сыр, соль и перец и хорошо перемешайте.

Сформируйте из смеси пирожки. Каждый пирожок окуните в взбитое яйцо, а затем – в панировочные сухари.

Обжарьте на разогретом масле до румяной корочки.

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