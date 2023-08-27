«Неслучайно Пригожин и его люди погибли всего через день после увольнения генерала Суровикина» 2 27.08.2023, 18:28

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Главарь «Вагнера» мог обладать компроматом на кремлевскую верхушку.

Следственный комитет РФ подтвердил гибель основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в авиакатастрофе.

«Кремль проводил расследование в отношении Сергея Суровикина и других генералов, которые могли быть причастны к перевороту. Они не хотели убивать Пригожина во время этих расследований», — сказала в интервью BILD руководитель проекта «Русь Сидящая» Ольга Романова.

По её словам, смерть руководителя ЧВК «Вагнера» могла удержать людей от дачи показаний и раскрытия дальнейших связей в армии. «Увольнение Суровикина означало, что расследование закрыто. Это был смертный приговор Пригожину. Он был больше не нужен», — считает она.

Романова отмечает, что Пригожин мог обладать компроматом на Путина и считать это страховкой своей жизни, но, «судя по всему, российским спецслужбам удалось найти эти документы».

«Абсолютно все в России теперь знают, что если они что-то сделают против Путина, то подпишут себе смертный приговор», — заявила Романова.

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