«Часть останется на местах, остальных сократят» 27.08.2023, 18:34

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В Гомеле больше не будет предприятия, специализирующегося на троллейбусных перевозках.

КУП «Горэлектротранспорт» прекращает свое существование как независимый оператор городского транспорта. «Флагшток» выяснил, как это отразится на работниках.

Гомельского оператора троллейбусных маршрутов КУП «Горэлектротранспорт» присоединяют к ОАО «Гомельоблавтотранс». Решение о присоединении было принято общем собранием акционеров ОАО «Гомельоблавтотранс» 12 июня 2023 года.

Одной из причин объединения операторов пассажирских перевозок называется необходимость оптимизации расходов на контроль проездных билетов. В 2022 году было подсчитано, что КУП «Горэлектротранспорт» потратил 624,5 тыс. рублей на содержание собственной контрольно-ревизионной службы. В то время как на штрафах было взыскано лишь 122 тыс. рублей.

В городских автобусах контроль оплаты за проезд возложен на КТУП «Гомельоблпассажиртранс» и финансируется за счет бюджетных средств. В итоге на эти цели из бюджета было потрачено 228 тыс. рублей. А сумма взысканных штрафов составила всего 9,8 тыс. рублей, то есть в 23 раза меньше, чем затраты на проверку. Несмотря на убыточность, данная схема в дальнейшем будет использоваться и для автобусных, и для троллейбусных маршрутов.

В КУП «Горэлектротранспорт» уже начались кадровые перестановки. Как сообщил источник, знакомый с положением дел на предприятии, часть персонала уже переводят на новое место работы:

«У тех контролеров-троллейбусников, у кого заканчиваются контракты, отправляют работать в Гомельоблпассажиртранс. Они сейчас проверяют автобусы и маршрутки».

В ОАО «Гомельоблавтотранс» в последние годы происходит постоянное сокращение численности персонала. За последние 4 года численность работников сократилась с 4138 до 3429 человек. По мнению собеседника новые сокращения в связи с реорганизацией затронут в первую очередь руководителей и специалистов:

«Для обычных работников: слесарей, электриков и водителей ничего особо не изменится. Просто у них будет новый работодатель. Их и так лютая нехватка. Сокращение будет касаться административно-управленческого персонала: инженера, директора, заместители директоров. Часть из них переведут в аппарат управления «Гомельоблавтотранс», часть останется на местах, остальных сократят».

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