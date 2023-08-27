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ВСУ «разрывают» фланги армии РФ к югу от Роботино

  • 27.08.2023, 19:07
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ВСУ «разрывают» фланги армии РФ к югу от Роботино

Украинские бойцы развивают успешное наступление на Запорожском направлении.

Подразделения украинской армии продолжают развивать успешное наступление к югу от Роботино на Запорожском направлении фронта, создавая для россиян крайне неприятную ситуацию растянутых флангов, отмечает dialog.ua.

В ходе наступательной операции после освобождения Роботино ВСУ начали расширять плацдарм сразу по нескольким направлениям, в результате чего образовалась ситуация, при которой армия РФ больше не может сохранять эластичную оборону и перекидывать подкрепления с фланга на фланг.

После освобождения населенного пункта Роботино, фланги ВС РФ в районе Вербового опасно широко открыты, отмечают военные эксперты.

Более того, 12 км между двумя селами будет чрезвычайно трудно защищать для России, поскольку подкрепления должны будут двигаться под украинским наблюдением и ударами артиллерии на открытых пространствах, что делает практически невозможным большую переброску резервов, поскольку они будут уничтожены еще на подходах.

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