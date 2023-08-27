Белорусского грибника не может остановить даже потоп в доме 1 27.08.2023, 19:20

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Удивительная история случилась в Минске.

Любите ли вы так собрать грибы, как эта женщина? Удивительная история любви к «тихой охоте» случилась в Минске. На женщину хотят жаловаться в ЖЭУ из-за того, что пошла по грибы.

Такой историей поделилась Ольга из Минска в группе по защите прав потребителей.

«Полтора года назад был сделан ремонта подъезде за счёт собственных средств жильцов. Вчера у одной дамы, проживающей в нашем подъезде прорвало трубы. Когда ей утром соседи сказали, что это у нее течет, она сказала, что ей все равно, и она едет в грибы.

Она затопила с пятого по первый этажи по стояку четыре стены, находящиеся на площадках. На первом вообще текло, как с крана по стене. Сейчас течь устранили. Стены подсыхают, но краска стала вздуваться и сыпаться, так же остаются разводы. Можно ли предъявить ей, чтобы она сделала ремонт 4 стен на 4 этажах за счёт собственных средств?» – спрашивает жительница этого подъезда.

Юрист, специалист по защите прав потребителя Иван Райкевич говорит, что в шоке от такой любви к грибам.

«А по сути ситуации, организация, осуществляющая управление общим имуществом, то же ЖЭУ, вправе потребовать с причинителя вреда возмещение понесённых убытков.

Напишите такое заявление в ЖЭУ с конкретным требованием, и по результатам ответа будем решать, что делать дальше», – считает юрист.

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