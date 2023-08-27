«У Путина после мятежа было как минимум две встречи с Пригожиным» 1 27.08.2023, 19:28

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Незадолго до гибели Пригожина в Сирию приехал замминистра обороны РФ Евкуров.

Погибший главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин полетел в Москву не просто «решать вопросики», а настоящие фундаментальные проблемы. Минобороны РФ не просто пыталось выдавить его из Сирии и Африки, но натурально стало душить ЧВК «Вагнер», отмечает российский журналист-расследователь Андрей Захаров.

Итак, вот что мне рассказывают:

1. У Путина после мятежа была не одна, а как минимум две встречи с Пригожиным. Одна — та самая, с участием командиров «Вагнера», на которой Путин произнес «ну, вот вы и в Кремле». Другая — менее публичная, на которой Путин якобы заявил, что Пригожин может спокойно заниматься «дальним зарубежьем» типа Африки и Сирии, но не лезть в Украину и тем более внутренние дела.

2. Несмотря на это, Минобороны РФ стало довольно резво оттирать «Вагнер» от проектов в этих стран. Незадолго до гибели Пригожина в Сирию приехал замминистра обороны Евкуров — тот самый, которому Пригожину в день мятежа говорил «не тыкайте, и тот покорно что-то мямлил. В Сирии Евкуров провел работу с местными властями, и те поставили «Вагнеру» ультиматум: покинуть Сирию до конца сентября.

3. Оттирают «Вагнеров» по-питерски. Им по факту запрещают использовать военную авиацию РФ для ротации и доставки грузов (причем не только из Сирии — вообще они не могут пользоваться авиабазой Хмеймим, а это перевалочный пункт из Африки). Дело якобы дошло до того, что по линии российского МИДа сирийское правительство попросили не принимать самолеты других стран, которые используют «вагнеровцы». Например, самолеты министерства обороны ЦАР. Говорят, дело было так: один Сергей (Шойгу) настоятельно попросил другого Сергея (Лаврова), чтобы такое указание прошло через посольство РФ в Дамаске.

4. После Сирии Евкуров отправился в Ливию. Что бы вы понимали: хотя Россия давно помогает маршалу Хафтару, это первый официальный визит военного руководства РФ в страну. Там царствует «Вагнер», и во время мятежа немногочисленные военные минобороны просили мятежников не мочить их, если что. Ливийцам Евкуров предложил примерно то же, что и сирийцам: мол, давайте вытеснять отсюда «Вагнер», на их место придут доблестные структуры минобороны.

5. Пригожин с руководством «Вагнера» вылетает из Мали с дозаправкой в Дамаске, чтобы понять, что происходит. В Москве он проводит как минимум одну встречу с членом Совбеза (Путин подтвердил в своем «соболезновании», что встречи были), а потом летит в Петербург. Самолет взрывается, экспертиза ДНК показала, что на борту был Пригожин, а не его двойник (хотя всегда будут те, кто будет говорить, что «Пригожин не умер, он просто вышел покурить»).

6. Евкуров продолжает свое турне. Он вновь приезжает в Сирию, а потом вроде как планирует посетить Африку — конечно, не египетские курорты, а страны, где присутствует «Вагнер» (например, ЦАР).

7. Ну, вы спросите, что хочет делать Минобороны с ЧВК? Тут пока не совсем понятно, но похоже — ненавистный Карфаген должен быть разрушен и засыпан солью. То есть переходите в другие ЧВК, переходите в минобороны, название «Вагнер» забудьте — но пока какой-то четкой концепции, что делать с империей Пригожина, как мне говорят, не прослеживается. Ведь в Африке и Сирии эта империя — не просто военная структура, это еще и контракты, связанные с добычей нефти, газа и золота. То есть нужно и Карфаген уничтожить, но и все ценное забрать себе. При этом юридически что-то оформлено на людей Пригожина, часть из которых погибли вместе с ним. А что-то — на его семью.

8. Отдельный и главный вопрос: как и смерть Пригожина, и выдавливание «Вагнера» могли произойти, если Путин якобы дал слово, что с Пригожиным ничего не случится, и даже дал ему «добро» на работу вдали от родины.

У меня нет ответа на этот вопрос, поэтому лучше процитировать самого Путина: «Предательство — самый серьезный грех».

9. Что будет дальше с пригожинской империей? Пока зарплаты платятся, но в таких подвешенных условиях она неизбежно начнется рассыпаться на кусочки. Мне говорят, что все решится в самое ближайшее время.

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