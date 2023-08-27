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Видеохит: Скалолаз взобрался на стену, не помогая себе руками

  • 27.08.2023, 19:43
  • 1,606
Видеохит: Скалолаз взобрался на стену, не помогая себе руками

Его чувство равновесия поражает.

Многие люди увлечены таким непростым занятием, как скалолазание. Именно поэтому скалодромы довольно популярны, отмечает 120.su.

Но любой, кто считает себя умельцем в подобном деле, наверняка удивится, узнав, какого мастерства достиг Роберт МакКэффри из Дублина (Ирландия).

Этот альпинист способен взобраться по стене скалодрома, заложив руки за спину и пользуясь только ногами. Демонстрация такой потрясающей силы и чувства равновесия поразила пользователей интернета, и талантливому скалолазу можно только поаплодировать.

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