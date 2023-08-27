Видеохит: Скалолаз взобрался на стену, не помогая себе руками 27.08.2023, 19:43

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Его чувство равновесия поражает.

Многие люди увлечены таким непростым занятием, как скалолазание. Именно поэтому скалодромы довольно популярны, отмечает 120.su.

Но любой, кто считает себя умельцем в подобном деле, наверняка удивится, узнав, какого мастерства достиг Роберт МакКэффри из Дублина (Ирландия).

Этот альпинист способен взобраться по стене скалодрома, заложив руки за спину и пользуясь только ногами. Демонстрация такой потрясающей силы и чувства равновесия поразила пользователей интернета, и талантливому скалолазу можно только поаплодировать.

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