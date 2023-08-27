Свитан: ВСУ обходят деревни и города, берут врага в окружение и выгоняют его 2 27.08.2023, 20:18

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Задача украинских бойцов сейчас - дойти до Азовского побережья.

Полковник запаса Вооруженных сил Украины, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал «24 каналу», что до активного завершения кампании 2023 осталось примерно полтора месяца. Про секретные переговоры Валерия Залужного с командующими НАТО писало издание The Guardian.

Тайные переговоры Залужного

Свитан отметил, что до осенних дождей осталось примерно 1,5 – 2 месяца. Это то время, которое осталось в ВСУ для активного продвижения. Скорее всего, Залужный доложил партнерам, что нужно ВСУ, чтобы выполнить план, который был намечен на 2023 год.

Очевидно, что это боеприпасы разных видов, в том числе и кассетные. Задача Украины в этом году перерезать сухопутный коридор россиян в Крыму и дойти до Азовского побережья. Выполнять это нужно с минимальными потерями, а для этого нам нужно материально-техническое усиление.

Новые ракеты ВСУ

Полковник запаса ВСУ отметил, что в свое время в Украине модифицировали такую советскую ракету, как Х-35. В частности, увеличили дальность ее поражения до 280 км. Так получилась ракета Х-35У. Затем на ее базе была создана противокорабельная ракета «Нептун», которая затопила крейсер «Москва».

На базе этой ракеты можно делать что угодно. Там стоит такой двигатель, который может работать тысячу километров. То есть все зависит от системы наведения. Она может уничтожать и морские цели, и наземные, и воздушные.

Продвижение ВСУ на Юге

После деоккупации Роботиного украинские войска продвигаются дальше на Юг. В частности, теперь нужно освободить населенный пункт Новопрокоповка. За ним начинается оперативное пространство, где нет сплошной линии обороны, а только точечные пункты.

Впрочем, сейчас использовать Роботино как плацдарм для продвижения украинских войска не могут. Туда достает российская армейская артиллерия. В общем, ВСУ правильно действуют, что не используют населенные пункты, как опорные. Это легкая мишень для оккупантов, поэтому украинские войска обходят деревни и города, берут врага в окружение и выгоняют его.