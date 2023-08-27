В Могилеве Audi уходил от погони ГАИ и снес машину на перекрестке 4 27.08.2023, 20:26

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Погоня и удар попали на видео.

Читатель рассказал «Онлайнеру», что ДТП произошло в субботу вечером. Столкновение было таким серьезным, что пострадавшему водителю пришлось вызывать скорую помощь, а нарушитель сразу был задержан сотрудниками ГАИ.

УВД Могилевского облисполкома сообщает, что вчера около 18:00 на улице Минское шоссе водитель Audi проигнорировал требования сотрудника ГАИ и попытался скрыться.

В итоге на перекрестке улиц Якубовского и Бялыницкого-Бирули 34-летний могилевчанин не справился с управлением и столкнулся со стоящим автомобилем Skoda. За рулем машины находилась местная жительница. Свидетелем аварии стал читатель.

— В зеркало я заметил, как по соседней полосе несется Audi. Водитель начал притормаживать, но у него особо не получилось, и он врезался в машину. Сразу же к Аudi подъехала машина ГАИ, и водителя задержали, надев на него наручники. В авто, в который въехал Audi, судя по силуэту, был лишь один водитель. Самостоятельно он не выбрался, и попросили вызвать скорую помощь, — рассказал мужчина.

В сообщении ГАИ сказано, что в выдыхаемом воздухе у водителя обнаружено 1,6 промилле, и это не первая его езда за рулем в нетрезвом состоянии. В июле он уже привлекался к ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Теперь, помимо пяти административных протоколов, ему грозит уголовная ответственность за повторную нетрезвую поездку.

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