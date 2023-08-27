В Украине Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене на время войны

В Украине Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене на время войны9
- 27.08.2023, 20:38
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Теперь все зависит от украинского парламента.
В Украине могут приравнять коррупцию к государственной измене. Это будет действовать до конца военного положения в стране. Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский.
«Я поставил задачу. Законодателям будет предложено приравнять коррупцию к государственной измене на военное время. Я понимаю, что это не может действовать постоянно, но на военное время, я думаю, это поможет», - сказал украинский президент.
Зеленский сказал, что не знает, поддержат ли это предложение законодатели.
«Поддержат ли это законодатели, я не знаю, но я точно предложу. Потому что мы развиваем демократическое общество, и очень важно не прикручивать гайки, и не смотреть каждый раз на тот или иной вопиющий случай, а вводить системные вещи», - подчеркнул он.
По словам главы украинского государства, парламент получит данное предложение в ближайшую неделю.
«И дальше игра на стороне парламента», - добавил президент.