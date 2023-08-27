Игра в китайские ворота 27.08.2023, 21:01

1,988

КНР привлекает Глобальный Юг на свою сторону, используя Москву в качестве идеологического подпевалы.

На 15-м саммите БРИКС, который завершил свою работу в столице ЮАР, лидеры государств объявили о расширении организации, что приведет к тому, что указанное объединение скоро будет владеть около 45% мировых запасов нефти. Пока БРИКС представляет из себя аморфную международную структуру, в которой наряду с Китаем со следующего года будут участвовать небогатая Эфиопия, а также Аргентина, имеющая множество социальных проблем.

Китаю, который является основным импортером нефти, выгода очевидная. Кремлю, который пытается примазаться с геополитическим планам Поднебесной, достались только пропагандистские крохи. В итоговой декларации саммита содержались мягкие и нейтральные формулировки относительно российского вторжения в страну, которое было названо «конфликтом в и вокруг Украины». Почему дальнейшее расширение БРИКС выгодно, прежде всего Китаю? Объясняет «Апостроф».

Путин струсил прилететь

Большинство стран в БРИКС занимают нейтральную позицию в отношении российской агрессии против нашей страны, поддерживая "конструктивные" и "взаимовыгодные" отношения с Россией. Прежде всего, из-за экономических интересов. Именно среди этих стран часто-густо звучат "миротворческие предложения" относительно завершения войны, но при соблюдении интересов государства-террориста, что совершенно неприемлемо для Киева.

С начала следующего года число участников объединения увеличится с 5 до 11. К БРИКС присоединятся Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Как настаивал глава российского МИД Сергей Лавров, который вместо диктатора Путина представлял Москву, включение новых членов не приведет к смене названия. Сам же российский президент выступил на саммите дистанционно. Путин не рискнул лететь в Йоханнесбург, опасаясь возможного ареста на основании ордера, ранее выданного Международным уголовным судом по делу о похищении украинских детей, в котором он является основным подозреваемым.

- Отказ Путина лететь в ЮАР на саммит лидеров государств также следует рассматривать как проявление слабости, и очередной признак превращение Москвы в клиента Пекина. Сейчас в БРИКС первую и основную скрипку играет Китай. Невзирая на некоторые антизападные интенции, БРИКС нельзя назвать коалицией антизападных сил, на что очень надеялась Москва. Скорее можно сказать, что речь идет о перезапуске движения неприсоединения, существовавшего за время Холодной войны. Все это прослеживается в действиях КНР, а также в риторике лидеров БРИКС. В том числе в заявлениях президента ЮАР, ранее критиковавшего срыв зернового соглашения, - говорит глава Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Для понимания ситуации, достаточно вспомнить, что Арабские Эмираты и Саудовская Аравия поддерживают тесные контакты с Вашингтоном, что весьма странно видеть их в одной организации вместе с Ираном. Вместе с тем, они с одной стороны реализуют свои экономические интересы, а с другой – дают Пекину возможность продемонстрировать, что под эгидой КНР могут собраться режимы, прямые контакты которых затруднены рядом политических обстоятельств.

Закат американского доллара?

Предстоящий альянс называют БРИКС+, и он уже позиционирует себя противовесом "Большой семерки", а также западным центра принятия экономических решений в целом. Для преодоления "экономического диктата" США определена крайне амбициозная цель – сокращение доминирования американского доллара с перспективой введения общей валюты. Руководство Бразилии настаивает именно на этом, но это планы отдаленного будущего. Сейчас же сокращения использования американского доллара, если и возможно, то только за счет усиления влияния китайского юаня, что также указывает на явный интерес Поднебесной.

Решение о расширении БРИКС можно считать политическим успехом Китая, но с некоторыми оговорками. За одним столом оказываются нефтяные государства Персидского залива, бедная Эфиопия, подсанкционный Иран, а также Аргентина, пережившая дефолты.

За такой пестротой прослеживается геополитический интерес Пекина. Арабские страны, Египет, а также шиитский Иран будут являть собой "авторитарное крыло" в БРИКС+, а ЮАР, Бразилия и Индия – представят собой демократические режимы. Такой подход полностью укладывается в геополитическую гибкость Китая, который, с одной стороны ведет противостояние с США за установление биполярного мира, а с другой – не скатывается вровень с изгоями, вроде путинской России или КНДР.

Такое "авторитарно-демократичное" разнообразие также свидетельствует о том, что БРИКС не станет "полноценным" антизападным объединением, как рассчитывают в Кремле.

- Путин пробовал пиариться на теме противодействия "современному колониализму" и "империализму", а по факту он просто повторил китайские идеологемы прошлого века. В итоге все, что получила Россия – это нейтральные формулировки в итоговой Йоханнесбургской декларации, которую писали и редактировали представители всех пяти государств, вписав туда то, что как-то можно выкрутить для информирования населения своих стран. При этом реальное влияние Москвы в БРИКС сокращается и она уходит в тень Пекина, - говорит политолог-международник Владимир Воля.

Нефтяные интересы Пекина

Основной экономической целью Пекина является консолидация под своим крылом значимых государств Глобального Юга, в том числе, с целью создания пула поставщиков сырья, среди которых Китай интересует нефть.

- После расширения БРИКС будет контролировать около трети мирового ВВП, а также около 45% мировых запасов нефти. В Кремле рассказывают, что таким образом они дают ответ "вашингтонскому обкому", но при этом в организацию заходят страны с плотными и давними контактами США (в том числе и по нефти) в силу того, что у Пекина также есть свои сырьевые интересы, - говорит глава Центра содействия реформам Георгий Чижов.

По состоянию на сейчас "Большая семерка" также контролирует около трети мирового ВВП, и для формирования паритета включение новых членов было необязательным, так как совокупный ВВП БРИКС держится за счет величины экономики Китая.

Другое дело, что ВВП на душу населения между странами БРИКС и "семеркой" существенно отличается, но на геоэкономические планы Пекина это особо не влияет. Важен сам факт, что Пекин, будучи крупнейшим мировым импортером нефти, имеет существенное влияние в БРИКС, где будут заседать сразу два крупных производителя "черного золота" – Саудовская Аравия и Россия. Таким образом у Пекина появляются возможности влиять на политику стран ОПЕК, а также ОПЕК+. И это также плохая новость для Владимира Путина, так как влияние Пекина на указанные организации (прямое или опосредованное) будет происходить за счет сокращения влияния Москвы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».