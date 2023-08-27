В Беларусь идет теплая воздушная масса из Европы 27.08.2023, 21:32

Прогноз погоды на понедельник.

28 августа погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая неустойчивая воздушная масса, поступающие с юго-запада Европы. Ожидается облачно с прояснениями, сообщает pogoda.by.

Во многих районах страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, местами при грозах будут отмечаться сильные ливни. В ночные и утренние часы в отдельных районах республики будет сгущаться туман. Ветер юго-восточный, днем с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление до сильного порывистого. Температура воздуха минимальная ночью +15..+21°С, максимальная днем +25..+31°С, в южных районах страны +32..+34, местами воздух прогреется до +35°С.

29-30 августа сохранится влияние фронтальных разделов и теплых неустойчивых воздушных масс средиземноморского происхождения. Ожидается переменная облачность.

29 августа местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах республики будет сгущаться слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +15..+21°С, по северо-западу +12..+14°С; максимальная днем от +22°С по северо-западу до +34°С по югу страны.

30 августа на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В дневные часы в западных районах страны местами пройдут сильные дожди. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +15..+22°С, максимальная днем +27..+34°С, по западу республики +23..+26°С.

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