«Колоссальные цифры»: Зеленский рассказал, какое оружие производит Украина 2 27.08.2023, 21:45

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Выпускается и оружие «натовского» образца.

Украина сегодня выпускает даже то оружие, которого никогда не имела. Общая цифра техники, которая сейчас производится в Украине в десятки раз превышает цифры, которые были до войны. Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский:

«Мы выпускаем «Нептуны», «Стугны», «Корсары». Мы выпускаем такое количество «Стугн» и «Корсаров», не могу сказать, но даже не в десятки раз больше, чем до войны, это просто колоссальные цифры. Они постоянно на фронте, их одобряют наши военные, хочется еще больше, но вы не представляете, какое количество мы строим».

Он сообщил, что Украина начала производить оружие «натовского» образца, которого никогда не было и не должно было бы быть в стране.

«У нас есть отечественная артиллерия 155-калибра на поле боя. У нас системное производство. Этого пока мало для фронта, но это в разы больше чем было», - пояснил Зеленский.

По его словам, кроме ракет и снарядов в Украине также изготавливается большое количество дронов. К тому же президент Украины подчеркнул, что сам проверяет все производство.

«Все, что в Украине производится, я все проверяю. Знают и военные, и Минобороны, что я проверяю на каждой ставке. Разведка постоянно поднимает мне контракты, и если мы что-то не выполняем, если мы от чего-то отказались, то я ставлю этот вопрос и все подписывается, все заказывается», - сказал глава украинского государства.

Зеленский пояснил, что его задача, чтобы Украина могла все, что возможно, изготавливать самостоятельно.

«Моя задача, чтобы все в Украине, что может изготавливаться частным образом, чтобы мы заказывали все по максимуму. Где-то я вижу броневики, где-то я вижу дроны. Мы все это заказываем», - подчеркнул Зеленский.

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