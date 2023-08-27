Видеофакт: На выезд в Польшу под Брестом стоит минимум 340 авто
- 27.08.2023, 21:56
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Прохождение границы занимает от 24 часов.
Литва, Латвия и Польша уже завтра, 28 августа, обсудят вопрос полного закрытия границы с Беларусью.
Перед этим выросли очереди на выезд из Беларуси в ЕС. Так в пункте пропуска Брест (польская сторона — Тересполь) по состоянию на 17:19 в зоне ожидания стояло 86 легковых авто. И более 330 машин до зоны ожидания. Об этом рассказали в телеграм-чате про границы Беларуси с Польшей и Литвой.
Сообщается, что за час проехало около 28 авто. Очередь попала на видео: