Лимано-Купянская ось 2 Александр Коваленко, site.ua

27.08.2023, 22:39

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Превратить Купянск во второй Бахмут оккупантам не удалось.

Участок фронта протяжённостью почти 140 км в последнее время оживился, привлекая к себе повышенное внимание. Оно и не удивительно.

Дело в том, что данный участок фронта - не только зона боевых действий, но и плацдарм для масштабной российской ИПСО (информационно-психологической специальной операции — прим.), призванной посеять в украинцах панику, а российским потребителям информационного фаст-фуда вселить веру в их армию. Именно по этой причине российские пропагандисты так яро действия на Лимано-Купянской оси называют «началом, подготовкой, разогревом» перед неким эпическим «наступлением», сравнивают Купянск с Бахмутом и грезят походом на Харьков.

В действительности же дела у них в этой локации, мягко говоря, без особо эпических перспектив.

Для начала на данном участке фронта сосредоточены подразделения двух групп войск, а именно - «Запад» и «Центр». Суммарно это вторая по численности концентрация сил во всей зоне боевых действий (первая по количеству в Запорожской области), а так же, по моему субъективному мнению, лучшая по качеству комплектации. Но лучшая, не потому, что «лучшая» с положительной стороны, а потому как у остальных ГВ с этим дела обстоят хуже.

Например, удар на Купянск сконцентрирован силами ГВ «Запад» и на момент начала наступления эти силы из себя представляли следующий состав:

-Около 51 тыс л.с. или 64 БТГр;

-Около 500 танков или 70% от штатной комплектации;

-Около 450 ББМ или 21% от штатной комплектации;

-Около 400 ед. ствольной артиллерии или 57% от штатной комплектации;

-Около 130 РСЗО или 18% от штатной комплектации.

Все эти показатели нужны для того, чтобы понимать, что из себя представляет данная группа войск. А представляет она собой, как вы можете видеть, не столько прорывной, ударный, наступательный функционал, сколько, в большей степени – оборонный. Особенно мне нравится их показатели ББМ. То есть мотострелковые подразделения, которые должны в первом эшелоне рвать оборону, больше из себя представляют не ОМСБр или МСП, а такие себе, маршевые батальоны на максималках.

А теперь вопрос. Какова вероятность успешного наступления и прорыва обороны противника подразделениями, у которых не наступательный функционал, а оборонный? Нет, они конечно могут наступать и даже прорвать оборону. Но при этом они потеряют в 3-4 раза больше людских и механизированных ресурсов, чем при наступлении с полноценным функционалом.

В свою очередь, продвижение ценою обескровливания своего ресурса, пригодного для обороны, приводит к тому, что и оборону ты сможешь держать.

Вот в том-то и дело, что наступление не приносит РОВ даже промежуточно сносного результата.

Во второй половине июня развернулось наступление на Лиман. Результат? Что захвачено? Каково продвижение? Каковы тактические достижения? Провал.

20-я ОВА двинулась на Боровском направлении к середине июля. Результат? Захват трёх стёртых с лица земли сёл, а затем бегство из них по причине, невозможности удержания при контратаках СОУ.

Купянск. Начало наступления силами 6-й ОВА и 1-й ТА с конца июля-начала августа. Результат? Виртуальный «захват» Синьковки. Виртуальный «захват», в который поверили многие паникёры даже у нас.

По итогу начавшееся «масштабное наступление» по Лимано-Купянской оси со второй половины июня так и не достигло ни одной поставленной цели:

- Показать, что РОВ могут наступать – не показали и даже хуже, потратили оборонный ресурс впустую;

- Отвлечь внимание Генштаба ВСУ с юга на восток и заставить рассредоточить силы, для уменьшения давления в Запорожской области – не отвлекли;

- Превратить Купянск во второй Бахмут и отвлекать внимание уже внутренней аудитории от провалов на юге, на баталии вокруг этого городка – не превратили.

Более того, начат процесс отправки части подразделений группы войск «Запад» и «Центр» на юг. То есть группировка, ослабленная бессмысленными наступательными судорогами, ослабляется ещё больше, отправляясь усиливать южный плацдарм.

Разумеется, конвульсии по Лимано-Купянской оси у РОВ будут продолжаться, но эта фаза имитации эпического наступления себя исчерпала. Хотя у всего иногда бывает совершенно неожиданное продолжение.

Александр Коваленко, site.ua

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