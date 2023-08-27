«В первый день на дежурстве NASAMS сбил семь ракет» 1 27.08.2023, 22:56

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Украинские военные рассказали, как сбивают ракеты РФ.

Украинские защитники уже 547 суток защищают небо от российских ракет. Силы ПВО постоянно спасают жизнь украинцев от вражеских ударов. Поэтому им иногда не удается поспать, а техника от нагрузок может даже вспыхнуть. Об этом говорится в сюжете (ТСН https://tsn.ua/ru/exclusive/zasypayut-stoya-a-tehnika-ne-vyderzhivaet-nagruzok-voennye-sil-pvo-rasskazali-kak-sbivayut-rakety-rf-2398627.html).

Журналисты пообщалась с командирами зенитно-ракетных дивизионов. Владимир, защищающий небо на ЗРК «Бук», Никита, работающий на ЗРК NASAMS и «Макар» — на С-300.

Все сбитые цели командир на позывной «Макар» считает по-особому. На своей С-300 они рисуют гербы после успешного сбивания российских целей. В общей сложности они сбили уже 51 вражескую ракету.

С-300 способна поражать цель на расстоянии до 75 км. В этой машине «Макар» и его подопечные практически живут уже полтора года. Для него наибольшее открытие этой войны – как быстро вчерашние гражданские овладевают сложной профессией зенитчика. Он говорит, что в его подчинении бывший бухгалтер, таксист и инженер. «Макар» говорит, что ребята очень быстро овладели специальностью зенитчика.

«По 3-4 дня просто не спали. Я впервые увидел как человек стоя засыпает», — говорит военный.

«Бук» сбил более 100 российских ракет

В первые дни великой войны именно С-300 и «Буки» закрывали небо. Эти установки могут сбивать не все типы ракет. С вражескими вертолетами и самолетами – было проще.

Владимир Веснин воевал в Киевской области. Вспоминает: целей было столько, что их Бук не выдержал нагрузок.

«Вся техника работала над своими возможностями и очень перегревалась, что начался пожар. Но мы все быстро погасили. Восстановили и на следующий день «Бук» стоял в строю», — говорит Владимир Веснин.

За 9 месяцев войны его подразделение сбило более 100 ракет. В декабре 22-го командир Веснин стал Героем Украины.

В первый день на дежурстве NASAMS сбил 7 ракет

Осенью, когда россияне предприняли попытки уничтожить украинскую энергосистему – Никита учился управлять более современным комплексом NASAMS в Норвегии. Он отмечает, что это было его первое путешествие за границу.

«У нас не было времени ознакомиться со страной. Все, что мы видели это — обед, завтрак, ужин и полигоны. Постоянно на технике. Общение с иностранцами, которые спрашивали, как выстоял Киев», — говорит Никита.

После возвращения эффективности западного вооружения пришлось проверять с первого дня работы в Украине. В первом воздушном бою им удалось уничтожить сразу 7 ракет.

«Когда уже появился в Украине Patriot, то когда начали снимать первые баллистические и аэробалистические цели — вообще сами себе задавали вопрос: а что так можно было?», — говорит Никита.

Воины признаются, что после того, как им удалось уничтожить российские воздушные цели, им очень приятно читать слова: «Слава ПВО».

Но больше всего – их умиляют слова и поступки собственных детей. Никита признается, что его дочь очень любит, когда он в форме гуляет с ней.

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