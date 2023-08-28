Буданов пережил более десятка покушений: в ГУР Украины раскрыли детали 28.08.2023, 2:01

Российские пропагандисты часто пытаются придумать ложь о главном украинском разведчике.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пережил более десятка покушений на свою жизнь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова в интервью ISLND TV.

Так, по словам Юсова, оккупанты много раз покушались на Кирилла Буданова в течение последних лет. Один из инцидентов - это ракетный удар по офису ГУР во время полномасштабной войны.

«В общей сложности, суммарно больше десяти. Это с 2014 года... Несмотря на эти многочисленные покушения ГУР Минобороны ни на один час, ни на одну минуту не прекращало своей деятельности. Все работали также и в месте постоянной дислокации ведомства. Это же касается командира и всей команды», - сказал Юсов.

Разведчик отметил, что российские пропагандисты часто пытаются придумать ложь о Буданове.

«Очень забавные были потом попытки российской пропаганды объяснить, что кто-то потом лечился, какие-то последствия, там прическа не та, там еще что-то», - добавил он.

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