Зеленский назвал приоритетный путь деоккупации Крыма 28.08.2023, 3:25

По его мнению, Россию нужно дожимать.

Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что при деоккупации Крыма речь будет идти о военном пути. По его мнению, вопрос освобождения полуострова можно «дожать» политически.

Об этом глава украинского государства заявил в интервью журналистке Наталье Мосейчук. По его словам, благодаря избежанию военной деоккупации Крыма удастся сохранить жизнь людей, в том числе военных.

- Меньше жертв. Если мы будем на административных, или условных, границах с Крымом, я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории украинского Крыма. Cчитаю, что это было бы лучше. Я думаю прежде всего о тех, кто это будет выполнять, - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что вопрос о том, стоит ли украинским войскам переходить российские границы и воевать на территории этой страны-агрессора, лежит в плоскости того, готовы ли украинцы жертвовать своими людьми ради этого, а также поддержкой ряда государств.

- Вы сказали, а будет ли там война на территории России. Любая война - все равно потери, где бы она ни была. Все надо рассчитывать, - сказал украинский президент.

Он отметил, что в мире есть ряд крупных государств, которые не поддерживают Россию только потому, что для них является неприемлемым нарушение территориальной целостности государства, ведь «для них это болезненный вопрос».

«Если я умышленно направляю свои войска и решаю идти на территорию России, я точно должен знать, что со мной этого государства (уже) не будет. А дальше ты уже думаешь, что важнее сейчас для народа Украины», - сказал Зеленский.

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