В Беларуси разрабатывают вакцину от алкоголизма 28.08.2023, 5:00

Занимается этим предприятие в Витебской области.

Предприятие «БелВитунифарм» продолжает работу над вакциной от COVID-19 и «расширяет деятельность» в намерении освоить другие вакцины. Среди них — вакцина от алкоголизма. Об этом рассказал гендиректор предприятия, пишет «Зеркало».

Гендиректор Сергей Большаков объяснил, что на предприятии, которое раньше работало только с препаратами для животных, задумывались о выпуске вакцины от гриппа якобы еще несколько лет назад, но не было компетенций и достаточного сотрудничества с Минздравом и Академией наук. До дела дошло, только когда случилась пандемия. Сейчас вакцина проходит испытания на животных.

«Они закончатся в сентябре, спустя полгода с начала тестов. Уже в октябре вакцину опробуют на добровольцах», — рассказал Большаков.

Тем временем специалисты предприятия заняты «поиском новых ниш, которые можно занять в перспективе», сказал Большаков. Ученые «БелВитунифарма», как заявил гендиректор, занимаются даже разработкой вакцины от алкоголизма.

«Она нужна для того, чтобы человек не портил свое качество жизни, употребляя алкоголь», — объяснил Сергей Большаков.