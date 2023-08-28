У ВСУ есть успехи возле Андреевки 28.08.2023, 7:37

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Фото: Reuters

Силы обороны Украины на Бахмутском направлении смогли продвинуться.

Силы обороны Украины на Бахмутском направлении смогли продвинуться возле Андреевки, продолжают вести бои с российскими оккупантами недалеко от Работино, и отражают вражеские штурмы на Сватовском участке фронта, а также на Авдеевском направлении.

Об этом сообщают карты DeepStateMap.

Ситуация на Бахмутском направлении

В Донецкой области на юге от Бахмута продолжаются тяжелые бои за Клещиевку. Возле населенного пункта Андреевка, согласно обновленным данным по состоянию на поздний вечер 27 августа, бойцы ВСУ имели частичный успех.

Также эксперты ресурса отмечают, что войска РФ сильно заминировали территорию в этом районе, и продолжают вводить резервы.

Авдеевский участок фронта

Под Авдеевкой возобновились бои возле Невельского, где российские захватчики предпринимают попытки восстановить утраченные позиции.

Ситуация в районе Сватово и Кременной

Попытки российских оккупантов продвинуться возле населенного пункта Синьковка не увенчались успехом. Возле Новоегоровки продолжаются тяжелые бои.

Также отмечается, что в лесах под Кременной некоторые подразделения войск РФ начали перемещаться на другой участок фронта.

Ситуация на юге

В Запорожской области Силы обороны продолжают бои с российскими захватчиками восточнее населенного пункта Работино.

На Бердянском и Таврических направлениях, по данным ресурса, существенных изменений не зафиксировано.

Что на других направлениях

На Сиверском направлении, а также на севере страны возле госграницы с Беларусью и РФ — также без изменений.

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