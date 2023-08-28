Под Вилейкой два человека разбились на мотодельтоплане 4 28.08.2023, 7:40

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Пилот не справился с управлением.

Вечером в воскресенье, 27 августа, в Вилейском районе произошла трагедия: 52-летний житель Смолевичей и 24-летний местный парень погибли при падении мотодельтаплана, сообщает Следственный комитет.

Мужчина из Смолевичей приехал с дельтапланом в Вилейский район, чтобы полетать. Уже когда он сел, к нему подошел местный житель и попросился пролететь с ним. Хозяин дельтаплана согласился.

В воздухе пилот не справился с управлением, летательный аппарат упал на землю, оба мужчины погибли.

Сейчас на месте трагедии работает следственная группа, эксперты с передвижной криминалистической лабораторией.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 3314 УК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

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