Прогноз по валютам: после передышки курс доллара будет расти 28.08.2023, 8:01

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Как долго?

После бурного начала августа на валютном рынке курс доллара США снижался до уровня в USD/BYN 3,129 в позапрошлую пятницу, 18 августа. Казалось бы, что путь наверх американской валюте заказан. Чего ждать от курсов валют на текущей неделе, Myfin рассказывает в своем прогнозе.

Доллар возобновляет рост. Почему?

Но с началом прошлой недели пара USD/BYN два дня торговалась около 3,15 и к концу недели все-таки, вернувшись к росту, вышла на уровень в USD/BYN 3,1717. Итого за неделю курс доллара вырос на +1,36%, с начала года рост составляет +15,91%.

Курс российского рубля на московских торгах в это же время менялся точно так же — после годового максимума в USD/RUB 101,7356 в начале позапрошлой недели к откату в USD/RUB 92,5894 и опять в рост до USD/RUB 95,5275 к закрытию торгов в пятницу, 25 августа.

Причины такого поведения курса доллара все те же — сохраняющийся дисбаланс спроса и предложения валюты на фоне увеличения спроса, вывод капитала иностранными компаниями, покидающими российский рынок, и покупка иностранной валюты физическими лицами. Это факторы, оказывающие давление на российский рубль, и перспективы их смягчения пока не наблюдается.

С другой стороны, рынок почувствовал, что при достижении долларом США психологического уровня в 100 рублей государство готово перейти к более решительным мерам, поэтому с большой долей вероятности курсу доллара задан неформальный коридор в пределах 90,00 — 100,00 рублей. Официально это никто не объявлял, но неофициально ситуация складывается именно так.

В переводе на белорусский это может означать, что курс доллара на торгах БВФБ будет колебаться в диапазоне USD/BYN 3,1500–3,2000.

Американские госбумаги растут

Параллельно с этим некие движения происходят на внебиржевом рынке Форекс, которые также накладываются на белорусский и российский валютные рынки.

Основные финансовые индикаторы, такие как индекс доллара DXY и доходность американских трежерис, находятся около критических значений. Индекс доллара после падения в июле 2023 года ниже важного уровня в 100 п.п. до DXY 99,338 вернулся к росту и к концу прошлой недели поднялся до 104,342 п.п. Доходность эталонных 10-летних бумаг находится на максимуме за последние 12 лет и на прошлой неделе поднималась до 4,366%.

Каких курсов ждать?

Все это происходит на фоне противоречивых данных о промышленном производстве в Китае и странах ЕС, что заставляет инвесторов выходить из рисковых активов в виде акций и перекладываться в практически беспроигрышные бумаги американского долга. Ситуация пока складывается в долгую, и с большой долей вероятности доллар США продолжит дорожать на мировом финансовом рынке.

Для белорусского рынка это может обернуться снижением курса евро до EUR/BYN 3,3500–3,4000. Или, при росте курса доллара США, евро может остаться на текущих значениях.

Российский рубль остается в минусе и на белорусском рынке, и не исключено снижение курса пары RUB/BYN до 3,3200 за 100 российских рублей.

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