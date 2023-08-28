Как «повара Путина» станут хоронить? 3 Андрей Окунь

28.08.2023, 8:06

7,910

Андрей Окунь

«Ссылка» тела в ЛДНР кинет большую тень на власть.

Насколько я понимаю, в Кремле сейчас активно ведутся споры, что делать с похоронами Пригожина. Возглавить, проигнорировать или ненавязчиво запретить. Не могу сказать, кто конкретно какие варианты продавливает, потому что не обладаю такой информацией, но зато знаю, к какому варианту в итоге придут.

Самое простое и одновременно сложное решение — возглавить похороны Пригожина. Выделить публичное место, открыто сообщить о времени прощания, послать на него каких-нибудь публичных лиц и позволить прийти всем желающим. Решение простое, потому что сразу сбивает уровень подозрений в причастности к убийству. Но и сложное, потому что есть риск облечь жизнь Пригожина в мифологическую окантовку, утроив количество его последователей. Согласитесь, что влюблять массы в недавнего мятежника довольно опасная затея.

Нечто среднее — проигнорировать похороны. Не освещать их, не мешать им и не обращать на них особенного внимания. При таком варианте Пригожина похоронят в Петербурге со всеми почестями, полагающимися герою России, но при этом наложат определённые запреты на массовость мероприятия. Всё-таки коронавирус не зря у нас не победили. Вариант не идеальный, потому что плохо контролируемый. Кто знает, в каком направлении пойдут похороны, а полагаться на полицейские дубинки тут нельзя, иначе случится скандал похлеще любого митинга Навального.

Самое трусливое, но надёжное — провести похороны где-нибудь на «новых» территориях России, которые Пригожин храбро захватывал. И не приедет никто, кроме родни и ближайшего окружения, и народное недовольство в интернете схлынет на следующий день. Но минус такого решения кроется в его нелогичности. Человека хоронят там, где он родился, а Пригожин родился в Петербурге. «Ссылка» тела в ЛДНР кинет еще большую тень на власть.

Что же решат в Кремле? Там не будут рисковать, а останутся где-то посередине. Не возглавят похороны, но и не сошлют мёртвого Пригожина в вечную ссылку в ЛДНР. Скорее всего, разрешат попрощаться с главой «Вагнера» узкому кругу лиц в Петербурге, воздадут почести как человеку в звании героя России, и на этом всё закончится.

Российская власть не будет рисковать и идти на какие-то оригинальные решения, потому что в ней давно не осталось ни воли, ни азарта. Возглавить похороны — слишком дерзко. Убрать подальше с глаз долой — слишком подозрительно. Поэтому похоронят где-нибудь на Серафимовском кладбище через недельку, как придут результаты анализов ДНК. А там глядишь люди и сами позабудут, что случилось с «поваром Путина».

Андрей Окунь, telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».