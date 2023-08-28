«Когда я брал деньги в долг у друга, то не сказал, на какие цели» 7 28.08.2023, 8:14

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Белорус проиграл в букмекерской конторе чужие $5000.

Эта история может показаться наивной, но давайте не спешить с выводами. Вячеслав на своем примере показал нам, как вроде умные люди уходят в игру на ставках и теряют крупные денежные суммы. Парню еще повезло: у него получилось остановиться (хотя у психолога возникают сомнения).

«Не нашел работу и решил: буду делать ставки, так и заработаю»

Сейчас Вячеславу 23, а история, которой он с нами поделился, произошла с ним два года назад, в 2021-м. В те времена парень по личным причинам бросил университет и стал искать работу в Минске. Увидел, что на рынке множество предложений для тех, кто готов стать менеджером по продажам. Решил попробовать, пишет «Онлайнер».

— Оказалось, что фирмы, которые меня позвали, предлагали втюхивать людям непонятные биодобавки, которые нужно было сначала купить. Где-то предлагалось вложить деньги в акции и стать брокером. Таких предложений заработать полно в городе.

Успешно прошел собеседование на должность трейдера, после этого нужно было сходить на трехдневные курсы. На лекциях понял, что это обман. Там предлагали вложить свои деньги и через некоторые время получить прибыль ×1,5—2. Я подумал: можно заработать точно так же, если делать ставки. После этого занял у друга $5000 и нашел букмекерскую контору. Решил: поставлю эти деньги, отыграюсь, заработаю, все верну другу и буду в плюсе.

На этом этапе вы можете обвинить Вячеслава в инфантильном отношении к жизни. И все же это не редкая ситуация, когда человек начинает играть, планируя заработать на этом. О подобном нам рассказывал другой игрок в интервью вот здесь: у парня на работе знакомая выиграла в онлайн-лотерею крупную сумму, и он решил тоже попробовать, в результате проиграл все семейные сбережения. С чего Вячеслав решил, что выиграет? С того, что раньше у него был опыт побед.

— Когда мне было 16, все вокруг делали ставки на футбол. Мне тоже предложили. Попробовал один раз — выиграл, второй — тоже выиграл.

У меня особо не было денег, ставки были мелкими, как и выигрыши. Потом, спустя годы я поставил в онлайн-казино 2 рубля — выиграл 3000. Правда, за вечер их и проиграл.

«Когда я брал деньги в долг у друга, то не сказал, на какие цели»

Когда Вячеслав искал работу, без опыта ему предлагали зарплату 1200—1500 рублей в месяц. На те времена взятые в долг $5000 составляли примерно 12 500 рублей, то есть примерную сумму, которую он смог бы заработать за год, если бы повезло с трудоустройством.

— Когда я брал деньги в долг у друга, то не сказал, на какие цели. В планах было сделать буквально четыре ставки и выиграть денег, которых хватило бы, чтобы вернуть, и на оставшееся прожить месяц. Вначале я сделал ставку в $500. Проиграл и особо не расстроился, думал, что отыграюсь. Потом поставил еще $500 и проиграл. С остальными деньгами случилось то же самое. Так я играл месяц, делая мелкие и крупные ставки. За все время у меня ни разу не вышло получить какую-то прибыль, на моем счету всегда было около нуля.

— Так почему вы продолжали играть?

— Остановиться очень сложно. Каждый раз мне казалось: сейчас сделаю ставку и точно выиграю. И так до тех пор, пока денег не осталось. В итоге у меня ни работы, ни зарплаты и минус $5000. Взять в долг не у кого, мне никто не дал бы даже $100. В это время у меня были разные мысли, думал даже сделать что-то с собой.

Позже пришло понимание, что если я не буду разбираться с этой проблемой, то лишусь всего хорошего, что у меня есть. Думаю, человек, который попал в подобную ситуацию, должен признать: он эгоист, не подумал о чувствах своих близких. Я и раньше доставлял проблемы родителям, а тут еще один «косяк» с моей стороны. Мама так переживала, что я осознал: никому я не нужен так, как своим родителям.

Стал искать варианты, как все исправить, в том числе как поменять отношение ко мне людей, которые мне дороги.

Решил: не важно, какие ошибки ты совершил, важно, как ты их исправил.

Вячеслав начал искать работу. Теперь уже был согласен и не на менеджерскую должность — пошел грузчиком в магазин. Потом работал в доставке курьером. Денег не хватало даже на жизнь. В итоге за год он не только ничего не вернул, а даже увеличил долг: попросил у знакомых в общей сложности еще $2000 на жизнь.

Ситуация не менялась слишком долго, и Вячеслав задался вопросом: кто больше всего зарабатывает? Программисты. Попробовал себя в программировании. Как раз к этому времени он успел накопить на MacBook.

— Звучит странно: не было денег на возврат долгов, но на MacBook вам хватило. Как же так?

— Мне часто задавали этот вопрос. Я понимал, что нужно уходить в IT, иначе по долгам я не расплачусь.

Сказки не случилось: программирование Вячеславу не далось. Тем более что в то время уже были большие проблемы с поиском работы, если ты всего лишь начинающий и неопытный айтишник. Зато когда Вячеслав решил попробовать себя в дизайне, жизнь стала налаживаться.

— Я самостоятельно учился делать логотипы в Photoshop. Изучал, как устроена фриланс-биржа. Начал в декабре, а уже в начале марта стал получать много заказов на бирже, хотя никогда таланта к дизайну у меня не было. Понял, что для более высокого дохода нужно прокачивать английский, а у меня только уровень школы. Стал подтягивать язык. В то время я как раз работал курьером на велосипеде. Ставил себе задачу: за смену выучить десять новых слов, и так каждый день. Слушал бесплатные подкасты на английском, смотрел в оригинале «Гарри Поттера» и другие фильмы. Поднял свой уровень до B2. Мне хочется выучить как можно больше, чтобы зарабатывать. Хочу больше денег.

Кажется, весь тот азарт, который был у меня в игре на ставках, перешел на самообучение. Теперь эти $5000 я могу заработать за пару месяцев.

Почему так сложно остановиться и не делать ставки, когда все очевидно? Объясняет психолог

Психолог Виктория Анисимова как раз работает с людьми, попавшими в игровую зависимость. Она сомневается, что Вячеслав смог самостоятельно избавиться от этого, а у него она, очевидно, проявилась. По мнению специалиста, справиться к лудоманией крайне сложно без посторонней помощи.

Вообще, до игромана сложно достучаться даже специалисту. Игроман хитрый, обесценивающий, он просчитывает, какой вопрос ты ему задашь. Когда игра перестает быть развлечением, она переходит в обычную жизнь человека — выигрыш привязывается к его самооценке, как и проигрыш. Подключается биохимия мозга, начинает формироваться жесткая зависимость.

— Почему человек не может остановиться играть даже после того, как проиграно очень много?

— Это зависимость. У такого человека сильная вера, что он отыграется. Он может впадать в состояние какого-то безумия, сумасшествия, продолжая играть в минус. Более того, когда он проигрывает, желание отыграться может стать еще сильнее, поэтому теряется контроль над ситуацией.

Если вы играете в долг, это сигнал: ваш самоконтроль потерян.

Зависимым действительно сложно остановиться. Они будут клясться перед родными и убеждать, что остановятся, а спустя время идут проигрывать деньги снова.

У меня вызывают недоверие слова «Я просто взял и завязал». А надолго ли? Случится какой-то стресс либо на руках появится крупная сумма — и может произойти срыв.

Некоторые игроки из-за зависимости играют уже не ради денег, а для получения эмоционального удовлетворения. Особенно это касается быстрых игр вроде онлайн-лотерей, игровых автоматов, потому что нет времени остановиться и подумать. Они самые опасные, на них легче всего подсесть. Часто они еще и выглядят как детские: с милыми картинками, задорной музыкой. Это создает иллюзию безопасности.

— Кто в зоне риска, у кого больше шансов стать зависимым от игры?

— Зачастую это люди, у которых есть трудности во взаимоотношениях с родителями, когда там присутствует холод или гиперопека. Среди моих клиентов я вижу одну и ту же картину: у каждого из них проблемы в общении с отцом, который был требовательным, хотел от ребенка каких-то побед — например, в спорте, либо отца вообще не было. А мама, наоборот, была чрезмерно опекающая, такая мать-наседка, которая будет выплачивать все долги сына. Часто в игру уходят люди, которые всегда хотели добиться признания своего отца, и глубинная цель у них — получить большие деньги, чтобы папа похвалил. Также в группе риска повзрослевшие дети зависимых родителей. И инфантильные незрелые личности, которые считают себя исключительными и уверены, что им многое позволено.

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