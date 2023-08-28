Беларусь закупит за границей около 1 миллиона тонн зерна 8 28.08.2023, 8:15

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В этом году урожай будет хуже предыдущего.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Бартош спрогнозировал в 2023 году урожай зерновых хуже прошлогоднего. Поэтому в планах властей закупить за границей около 1 млн тонн зерна.

«Каравай будет скромнее более чем на миллион тонн, но создать подушку безопасности все-таки необходимо, поэтому мы планируем около миллиона тонн, и Лукашенко это поручил, закупить извне», — сказал министр в эфире телеканала ОНТ, передает ТАСС.

По данным Белстата, в 2022 году в хозяйствах всех категорий было намолочено зерна 8,7 млн тонн при средней урожайности 34,5 центнера с гектара.

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