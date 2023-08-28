«Витебск» выиграл Кубок Салея второй год подряд 28.08.2023, 8:30

В решающем матче хоккеисты «Витебска» победили «Шахтер».

Хоккейный клуб «Витебск» второй год подряд выиграл Кубок Руслана Салея. В решающем матче хоккеисты «Витебска» победили, обыграв хоккеистов «Шахтера». Второй по значимости турнир в белорусском хоккее завершился в Солигорске.

Сообщается, что хоккеисты «Шахтера» на 18-й минуте открыли счет. Шайбу забросил Богдан Денисевич. Однако на 29-й минуте Артур Гильманов из хоккейного клуба «Витебск» также забил шайбу и счет сравнялся. За 10 минут до окончания основного времени хоккеист «Витебска» Артем Смирнов забросил шайбу. В итоге хоккеисты «Витебска» одержали победу над ХК «Шахтер» со счетом 2:1 и во второй раз смогли завоевать Кубок Руслана Салея.

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