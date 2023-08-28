Республиканцы в Конгрессе США увидели повод для импичмента Байдена 7 28.08.2023, 8:33

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Процедура импичмента может начаться уже в сентябре.

Собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте президента США Джо Байдена. Об этом заявил спикер Палаты представителей конгресса республиканец Кевин Маккарти в интервью Fox News.

По словам конгрессмена, семья Байдена вовлечена в «культуру коррупции». «Если вы посмотрите на всю информацию, которую мы смогли собрать до сих пор, естественным шагом вперед станет расследование по вопросу импичмента», — сказал Маккарти.

По данным The Hill, часть республиканцев в палате представителей выступает за то, чтобы уже в сентябре начать процедуру импичмента, однако единого мнения по этому вопросу пока нет.

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