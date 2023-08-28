«Встала на задние лапы, чмых — и ко мне» 4 28.08.2023, 8:35

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иллюстративное фото

Под Докшицами медведи разоряют фермеров, пугают грибников и ввели «комендантский час».

Жители деревни Ускромье в Докшицком районе жалуются на проделки медведей, которые хозяйничают на полях, в садах и на пасеках. Люди теряют урожай, боятся ходить в лес и даже на улицу по вечерам, однако поделать с краснокнижным животным ничего не могут. О ситуации рассказали на телеканале «Беларусь 1».

Почти у каждого жителя Ускромья есть видео с медведями, спокойно гуляющими в окрестностях деревни. Животные без стеснения разоряют хозяйские улья, поедают яблоки и овощи в садах и огородах.

У местного фермера Леонида Юхновца медведи уничтожили плантацию овса: с шести гектаров он собрал меньше трети урожая и теперь не знает, чем кормить скот.

— Я думал, подойду ближе и испугаю медведицу. Подошел на метров 60−70 и резко как крикнул, а между мною и ею в овсе был медвежонок. Медведица сразу встала на задние лапы, чмых — и ко мне. Смотрю, она идет в мою сторону. Я быстро сел в машину, — рассказал мужчина о встрече с медведями.

Фермер, охотник со стажем, рассчитывал обмануть зверя: специально для него засадил злаками пять отвлекающих гектаров вдали от основных угодий. Но медведи похозяйничали и там, и там.

Хищники также наносят ущерб охотхозяйствам, где особенно страдает поголовье молодняка лося и оленя. От населенных пунктов медведей отпугивают петардами, а жителям советуют не выходить со двора после захода солнца.

В результате после семи вечера в деревне на улице ни души — сельчане прячутся от опасных соседей по домам и все реже отваживаются ходить в лес за грибами. Особенно после того, как один из жителей Ускромья пару недель назад едва ноги унес от медведицы — встреча произошла в ста метрах от последнего деревенского дома.

Численность бурого медведя выросла в полтора-два раза, утверждают ученые Березинского биосферного заповедника. Сейчас на его территории проживают около сотни особей. А в целом в Витебской области количество хищников выросло до тысячи. Это более 70% всех медведей, обитающих на территории Беларуси.

— Из-за того, что численность медведя возросла на территории Беларуси, мы в ближайшее время с этим ничего не сможем поделать. Возможно, конфликтов с человеком станет намного больше, — отметил старший научный сотрудник Березинского биосферного заповедника Александр Рак.

По его мнению, белорусам, в частности на севере Витебской области, «нужно как-то учиться жить с медведем»:

— Прежде всего нужно себя обозначать в лесу. Что это означает? Хлопать в ладоши, например, включать музыку, громко разговаривать.

Напомним, медведей в этом году начали часто замечать вблизи человеческого жилья практически по всей Беларуси, даже совсем рядом с Минском. Так, в начале августа несколько медведей вышли к людям из леса около Ждановичей, а в Нелидовичах кто-то бурой лапой разгромил пасеку.

Часто медведи встречаются и в других регионах — то бродят под Быховом, то бегают вдоль трасс на Оршанщине или передвигаются по обочине под Лидой.

По экспертной оценке, в 2022 году в Беларуси бурых медведей было около 700 и они плодятся. Охота на них запрещена.

Охотники и лесники предлагают исключить медведя из Красной книги. Ученые советуют не спешить. При встрече с медведем рекомендуется не убегать (он большой, но на коротких дистанциях очень быстрый), а медленно отходить. Можно поговорить с медведем для успокоения — хуже не будет.

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