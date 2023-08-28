ВСУ освободили Работино и продвигаются к следующим двум селам 28.08.2023, 8:51

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Об этом сообщило Минобороны Украины.

Заместитель министра обороны Анна Маляр в понедельник, 28 августа, подтвердила освобождение украинскими военными села Работино Запорожской области.

Силы обороны продолжают двигаться юго-восточнее этого населенного пункта. По словам Маляр, они продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого «несмотря на яростное сопротивление врага».

Работино — село в Запорожской области, которое россияне оккупировали в марте 2022 года. Оно лежит на автодороге из Орехова в оккупированный Токмак, который называют логистическим хабом армии РФ. От Работино до него около 20 км, а дальше находится город Мелитополь.

22 августа в Минобороны Украины заявили, что бойцы зашли в Работино Запорожской области, а на следующий день установили там сине-желтый флаг.

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