В Речице школьники подрались в столовой из-за куска хлеба 4 28.08.2023, 8:57

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иллюстративное фото

Чем все закончилось.

Потасовка между школьниками произошла в столовой одного из учебных заведений Речицы. Подробности инцидента 27 августа рассказал приближенный к МВД телеграм-канал.

14-летний подросток обнаружил, что возле его тарелки нет хлеба, а у рядом сидевшего одногодки лежало целых два. Он попросил отдать ему один ломоть, на что школьный товарищ ему грубо ответил. Тогда школьник потянулся и попытался взять кусок хлеба, но одноклассник успел его отобрать, разломать и покрошить в стакан с компотом своему обидчику.

Из-за этого между школьниками произошла потасовка. Обделенный хлебом подросток вылил компот в лицо однокласснику, а тот ударил ему кулаком по лицу. Мать школьника, который получил травму, обратилась в милицию.

«По итогу недетские забавы закончились для несдержанного подростка уголовкой за причинение менее тяжких телесных», — пишет приближенный к МВД телеграм-канал.

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