На МКС прибыл пилотируемый корабль Dragon с четырьмя космонавтами 28.08.2023, 9:08

Теперь на МКС 11 человек.

27 августа к Международной космической станции (МКС) успешно пристыковался пилотируемый космический корабль Dragon миссии Crew-7 с экипажем из четырех человек. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Космический аппарат модели Endurance произвел стыковку с модулем МКС Harmony.

Позже люк между станцией и пилотируемым кораблем открыли, и внутрь МКС попали астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоши Фурукава и космонавт Роскосмоса Константин Борисов.

В NASA объяснили, что сейчас на Международной космической станции находятся 11 человек: кроме новоприбывших, это астронавты NASA Стивен Боуэн, Вуди Хобург и Фрэнка Рубио, астронавт из ОАЭ Султан аль-Неяди и российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев.

Dragon был запущен на орбиту Земли 26 августа с Космического центра NASA имени Кеннеди в штате Флорида (США) ракетой-носителем компании SpaceX Falcon 9.

На МКС экипаж Crew-7 будет проводить научные исследования «на благо человечества на Земле», в частности, собирать микробные образцы снаружи станции, исследовать реакцию человека на различную продолжительность космического полета, а также сон астронавтов.

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