«Сказали, что если парень отпускает одну, значит, не любит» 3 28.08.2023, 9:31

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Истории белорусов, которые путешествуют только в одиночку.

Так уж повелось, что путешествия в большинстве своем воспринимаются как совместный вариант досуга. Начинается все с поездок на море с родителями и школьных автобусных экскурсий, а там уже плавно перетекает в традиционные отпуска с друзьями и вторыми половинками. Одиночные трипы, по мнению многих, — это что-то про всех этих блогеров-автостопщиков и хиппарей из книжек Керуака, пишет «Онлайнер».

Я сам последние пару лет путешествовал в одиночестве. Главная причина тривиальная: у меня есть действующий шенген, а ни у кого из друзей и близких его нет и вряд ли в скором времени будет. Оставаться дома с открытой визой просто потому, что нет компании для поездки, неразумно, согласитесь. Так я в соло съездил в Литву, Германию, Испанию и Грецию. Отлично провел время: ходил куда хотел, спал допоздна без чувства вины, на ходу менял планы, ни с кем ничего не согласовывая.

При этом во время подготовки к поездкам сталкивался с непониманием со стороны знакомых: мол, одному же стремно, дорого, да и просто скучно. Стало понятно, что вокруг соло-туризма хватает предрассудков. А если ты путешествуешь один, будучи в отношениях, — тут уж вообще берегись.

Вот еще четыре истории белорусов, которые во все дальние поездки отправляются исключительно в одиночестве. Поговорили о плюсах, минусах и стереотипах по поводу такого формата путешествий.

«Однажды сказали: „Если парень отпускает одну, значит, не любит”»

Для Анастасии сольные трипы начались с первого в жизни осознанного путешествия. Девушке тогда было 22 года. До этого она бывала лишь в школьных групповых поездках в Литву и Великобританию. Сейчас Анастасии 24, и она в одиночку успела посетить Грузию, Чехию, Германию, Польшу и Россию.

— Так получилось, что до 22 лет я ни разу не была на море. Наконец, кроме желания, появилась финансовая возможность. И мне хотелось, чтобы это было полностью мое путешествие, поэтому сразу решила ехать без компании, — рассказывает девушка.

Поездка в Грузию оказалась насыщенной. Анастасия путешествовала по стране, знакомилась с местными. Благодаря тому, что она ни от кого не зависела, планы рождались спонтанно на месте. Именно это ощущение свободы опьянило девушку — настолько сильно, что она решила и дальше везде ездить только в одиночку.

На тот момент Анастасия не состояла в отношениях. Но даже когда у нее появился молодой человек, от соло-путешествий девушка не отказалась.

— Считаю, что в этом плане у нас с парнем совпадают взгляды: мы полностью доверяем друг другу и уважаем личное пространство. Поэтому конфликтов на этой почве не было.

А вот рассказывать о том, что я собираюсь уезжать, все равно было волнительно. Наверное, я внутренне готовилась к негативной реакции, но, к счастью, мои планы каждый раз встречали с пониманием.

К слову, важную и, наверное, решающую роль играет то, что у нас разные графики. Сейчас мы редко видимся, и спланировать совместное путешествие в ближайшем будущем кажется невозможным.

Среди окружения девушки, впрочем, хватает тех, кто удивляется тому факту, что она всюду ездит одна.

— Однажды мне невзначай сказали: «Если парень отпускает одну, значит, не любит», — вспоминает Анастасия. — У меня ровно противоположное мнение, поэтому такие замечания всерьез не воспринимаю. К тому же самые близкие друзья, наоборот, искренне интересуются, поддерживают и помогают советами.

Для девушки самостоятельные путешествия — это выход из зоны комфорта. Анастасия считает себя тем еще интровертом. В поездках же приходится открываться миру: самой решать вопросы, проявлять инициативу, заводить диалоги. По словам путешественницы, такой опыт помог ей прокачать уверенность и в обычной жизни.

Правда, как признается девушка, контролировать все самой порой тоже надоедает: иногда в поездке хочется расслабиться и сбросить на кого-то всю ответственность за выбор билетов, жилья и маршрута на день. Случались и форс-мажоры, которые, по словам Анастасии, съели бы не так много нервов, будь она не одна.

— По приезде в Прагу я забыла в автобусе чемодан: видимо, дали о себе знать долгая дорога и усталость. Когда опомнилась, автобус уже уехал в неизвестном направлении. В итоге провела первую ночь в отеле голой в прямом смысле слова. Чемодан нашелся на следующий день, и теперь эта история вспоминается со смехом. Хотя в тот момент я была в ужасе.

«За номер для одного человека переплачиваю $200—300»

Марина — большая поклонница автобусных туров, путешествует так с 2009 года. Проездом обычно получается посетить несколько европейских стран, а основную часть отпуска — провести, например, в Хорватии или Италии. В первый такой тур девушка поехала с подругой, и все было хорошо. Затем были путешествия в компании знакомых, которые уже оборачивались испорченными отношениями.

— Со мной были такие люди, которые боятся за границей ходить где-то в одиночку. Поэтому приходилось под них подстраиваться. А интересы у всех разные: один хочет на экскурсию, другой — поваляться на пляже. Поскольку я люблю экскурсии, бывало такое, что мне приходилось бросать своих попутчиков в номере и идти одной. В общем, все моменты вроде «Хочу это, хочу то, а подожди меня» только омрачали отпуск, — вспоминает Марина.

Попробовав поехать куда-то в одиночестве, девушка поняла: ничего страшного в этом нет, да и ей такой формат нравится гораздо больше. К тому же путешественница в каждой стране старается вливаться в локальную культуру, общаться с местными, поэтому на месте редко проводит время совсем уж одна.

— Все зависит от того, насколько уставшей я себя чувствую. Хотя за все время у меня был только один отпуск, когда я старалась полностью изолироваться от людей, ни с кем не разговаривать: хотелось побыть наедине с собой. В остальных поездках я всегда знакомилась с людьми из разных стран — со многими из них продолжаем общаться в мессенджерах и сейчас.

Основной плюс соло-путешествий для Марины — полная свобода действий. Девушка сама себе хозяйка, и только она решает, куда идти и чем заниматься. Минусом же путешественница называет существенную переплату за жилье: большинство номеров в отелях устроены под пары и семьи с детьми. Никого не волнует, что на двуспальной кровати вы будете отдыхать в гордом одиночестве, — придется заплатить ×2 за фантомного попутчика.

— Зависит от страны, времени пребывания и потребностей человека, но у меня в среднем каждый раз выходит переплата под $200—300 за номер, — подсчитывает Марина.

«Если бы я был с кем-то, меня бы придушили на месте»

С тем, что дороговизна жилья для одного гостя — главный бич соло-путешественника, категорически не согласен наш следующий герой, Эдгар. Молодой человек, наоборот, существенно экономит на проживании как раз благодаря тому, что путешествует в одиночку. Просто для ночевок он выбирает не номера в отелях, а койко-места в недорогих хостелах.

— Дело в том, что большинству моих знакомых в поездках важен комфорт. Общая душевая для всего этажа? Нет, вы что, это табу. Они готовы переплачивать в несколько раз за отдельные номера со всеми удобствами. Я же менее категоричен в таких вопросах. Номер на четыре человека, да хоть на восемь — без разницы. Днем я в хостеле все равно время не провожу, это просто место, где можно поспать, оставить вещи, подзарядить телефон, не более того.

Дешевые хостелы — своего рода лотерея: иногда остановки в них могут обернуться неприятными сюрпризами. Но даже о таких происшествиях Эдгар просто вспоминает с улыбкой.

— Как-то в Милане заселился в хостел и наткнулся на шумную потасовку с участием арабских ребят. В итоге я провел в этом месте всего 15 минут, собрал вещи и сбежал подальше, — рассказывает путешественник. — Зато в другом хостеле, куда я переселился после этого случая, в баре угощали пригласительным напитком, а на верхнем этаже находилась лаундж-зона с террасой, бесплатным барбекю и пастой.

Прелесть самостоятельных поездок Эдгар открыл для себя несколько лет назад во время первого в жизни европейского трипа. Началось все с банального: не находилось компании для поездки в страны Балтии и Польшу. Молодой человек решил, что справится в одиночку, — и понеслось. С тех пор самостоятельно посетил 13 стран.

Среди бонусов соло-путешествий выделяет все то же отсутствие необходимости синхронизировать свои «хотелки» с кем-то другим и возможность полностью перезагрузиться и отключиться от повседневных забот (по словам Эдгара, ему сложно сделать это, когда рядом постоянно звучит знакомая речь). А еще парню нравится, что за все неловкие форс-мажорные ситуации он несет ответственность только перед самим собой.

— Честно говоря, «косяки» в поездках у меня случаются часто, — признается Эдгар.

То задержусь в дьюти-фри и пропущу свой автобус, то он просто уедет без меня… Или как-то была у меня ночная автобусная пересадка. Посчитал, что бронировать на шесть часов хостел не очень рационально, и решил переждать на вокзале. Но оказалось, что здание на ночь закрывают, а потом еще пошел сильный дождь. Думаю, попади я в такие истории с кем-то, меня бы просто придушили на месте!

Эдгар говорит, что позитивные впечатления ему тоже нравится получать в одиночестве. Лишь пару раз у путешественника в голове мелькала мысль о том, что было бы здорово, если бы рядом был кто-то из близких, — во время поездок на «Евровидение». Молодой человек — фанат песенного конкурса и давно мечтал увидеть номера своими глазами. Наконец, в 2022-м Эдгар слетал в Турин, а в мае нынешнего года побывал в Ливерпуле.

— Мои друзья «Евровидение» тоже смотрят, хотя относятся к нему скорее нейтрально: ну, шоу и шоу. Но когда я сбрасывал им свои фотографии оттуда, они были в восторге. Тогда я впервые не то чтобы пожалел, что поехал один, но задумался о том, что было бы круто разделить с ними все эмоции вживую.

Парень считает, что выбор формата путешествия зависит исключительно от темперамента конкретного человека: кому-то легко даются поездки в одиночестве, кому-то обязательно нужна компания — и это нормально. Чтобы понять, комфортно ли вам в одиночном трипе, нужно просто рискнуть и попробовать. Каких-то специальных лайфхаков начинающим соло-путешественникам Эдгар не подкидывает, разве что, смеясь, советует не перебарщивать с алкоголем.

— Был у меня один случай в Праге. Ну, там же никуда без чешского пива… В общем, отличная посиделка в баре привела к тому, что я проснулся в хостеле за полчаса до поезда в другой город, толком даже не понимая, где нахожусь и как добраться до места отправления. В итоге все закончилось хорошо, но лучше таких ситуаций избегать.

«Многие друзья не понимают, как я езжу одна»

Светлана впервые оказалась одна в путешествии в 2019 году: возвращалась из рабочей поездки в Китай и решила заглянуть на Бали. Там девушка тоже раньше бывала по работе, поэтому ей не было страшно или неуютно. В итоге на индонезийском острове путешественница задержалась на месяц.

— Я все время переезжала, узнавала новые места. Иногда знакомилась с людьми, но бо́льшую часть времени была одна. Балийцев и индонезийцев это очень удивляло: у них в голове не укладывалось, что девушка может путешествовать в одиночку. В тот же раз, правда, был один неприятный случай. Я была на пляже, и за мной шли два индонезийца. Когда я повернула в обратную сторону, мы пересеклись. Один из них схватил меня и на ломанном английском сказал что-то типа «Baby, let’s f…k». Но это скорее исключение, больше за все годы подобного не повторялось.

После этой поездки Светлана вместе с подругой — преподавательницей йоги организовала на Бали йога-тур. Когда все участники разъехались, снова осталась в одиночестве на пару дней: ждала перелета в Индию. Это был март 2020-го — как можно догадаться, ни в какую Индию девушка не попала, застряв на Бали еще на год.

— Были какие-то эвакуационные рейсы в Россию, но я выбрала остаться. Это было удивительное время: говорят, таким пустым и спокойным остров не был очень давно, — вспоминает путешественница.

Через два года Светлана снова полетела на Бали — и провела там очередные полгода в одиночестве.

— Родные уже привыкли к моим путешествиям, знают, что я опытная, и не волнуются. А многие друзья вообще не понимают, как я езжу одна. Они не знают, как организовать себе путешествие, думают, что вместе безопаснее и веселее. Возможно, но в моей жизни часто складывалось так, что никто не мог поехать со мной. А отсутствие компании меня не останавливает. Как правило, новые друзья и просто приятные люди находятся по пути. Меня очень много раз выручали местные — и на дороге, и просто в жизни. Как-то упала с байка и два месяца провела в комнате — мне помогали местные ребята.

Самая приятная сторона путешествий в одиночку для Светланы та же, что и у предыдущих героев: не нужно ни под кого подстраиваться, ждать; можно самой решать, куда, когда и на сколько ехать. Основной недостаток — действительно не хватает близкого по духу человека, с которым был бы ментальный и физический коннект.

— Как сказал главный герой фильма «В диких условиях», счастье реально, только если разделить его с кем-то. Я отчасти согласна, — делится мыслями путешественница.

Девушка говорит, что ее девиз — «Весь мир — мой друг». И с такой установкой ей легко и спокойно.

— Конечно, я не пренебрегаю какими-то общими правилами безопасности. Стараюсь не ходить по ночам одна, не посещать сильно отдаленные, заброшенные места без знающих людей. Плаваю у берега, особенно если одна на пляже. В общем, адекватность никто не отменял. Но излишней тревожности в путешествиях у меня нет. Бо́льшая часть страхов никогда не сбывается, это просто мысли.

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