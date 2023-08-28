Сколько у России осталось ракет 28.08.2023, 9:43

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Цифру назвали в ГУР Минобороны Украины.

У России сейчас остается по меньшей мере 585 ракет (без учета Х-22), которые стреляют на расстояние более 500 километров и которыми враг чаще всего атакует разные регионы Украины.

Об этом РБК-Украина сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

По его словам, Главное управление разведки Министерства обороны очень тщательно отслеживает все, что связано с запасами ракет у врага и их производством.

«Если говорить о баллистических и крылатых ракетах «Искандер», то, по нашим данным, их сейчас приблизительно 270 единиц. Запасы «Калибров» - это ориентировочно 140 ракет. Х-101 у них меньше, в то же время общее количество Х-101, Х -555 и Х-55 с боевой частью, то, по нашим подсчетам, их около 100 ракет», - сказал Скибицкий.

Кроме того, по его словам, у россиян в запасах может быть еще примерно 75 единиц «Кинжалов».

Представитель ГУР добавил, что на сегодняшний день россияне меньше используют Х-101, сравнивая с осенью прошлого года. Этому есть две причины. Во-первых, они вынуждены учитывать критический предел, то есть экономить запасы этих ракет.

«Ведь, согласно планам, россияне могут производить около 40 ракет Х-101 ежемесячно, но мы уже четко знаем, что эти планы у них не выполняются. В первую очередь это связано с дефицитом иностранных комплектующих. Второй фактор — Россия пытается накопить запасы этих ракет, которые считаются более точными и эффективными, если сравнивать, например, с крылатыми ракетами Х-555, Х-22 или даже «Калибрами», которые мы успешно сбиваем», - пояснил Скибицкий.

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