Антироссийские санкции в действии: запаса крепости у Путина осталось на год 4 28.08.2023, 10:17

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Дефицит российского бюджета возрос до рекордных значений.

По подсчетам, после полномасштабного вторжения России в 2022 году против граждан и компаний из этой страны, а также отраслей ее экономики было введено более 13 500 ограничений и запретов, а их общее количество с 2014 года превысило 16 тысяч, что является абсолютным рекордом в мире .

Украинцы радовались такому развитию событий и с большой надеждой ждали падения российской экономики, что должно было бы отвлечь агрессора от войны. Но этого не случилось. Надо признать тот факт, что на сегодняшний день западные санкции хотя и подрывают потенциал развития целых отраслей РФ – пока так и не привели к коллапсу всей российской экономики. Россия сохраняет свой главный источник дохода – действенный нефтегазовый сектор, хотя и пострадавший и все равно приносящий существенные прибыли.

О том, почему беспрецедентные санкции пока так и не сломали российскую экономику и сколько еще резервов есть у Путина, в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман.

В 2023 году страна-агрессор удвоила оборонные расходы до более чем 100 миллиардов долларов – трети всех государственных расходов. За первые шесть месяцев Россия израсходовала «на оборону» 5,59 трлн рублей, или на 12% больше, чем было предусмотрено на весь 2023 год. Почти весь рост бюджетных расходов пришелся на производство оружия, армию и связанные с войной против Украины статьи.

– Достаточно болезненный вопрос для каждого украинца – почему такое количество разнообразных санкций пока так и не привело к ощутимому коллапсу экономики путинского режима и не подорвало его способность проводить войну против Украины.

– Хочу сразу отметить, что санкции срабатывают именно так, как прогнозировали международные и украинские эксперты, которые знают природу этого процесса и разбираются в экономике России. Внедренные ограничения никогда не могли привести к коллапсу за один или два года и остановить войну так быстро. Первые санкционные пакеты содержали множество исключений, чтобы минимизировать их негативное влияние на Евросоюз и Соединенные Штаты.

Кроме этого, Российская Федерация – крупное сырьевое государство, заранее накопившее значительные финансовые ресурсы, а это около 10 трлн операбельного резерва фонда национального благосостояния и золотовалютные резервы. Плюс к этому, учитывая разные факторы, она имеет возможность и дальше продавать свои главные ресурсы: нефть и газ, получив в этом процессе помощь стран, не присоединившихся к санкционному режиму, – прежде всего Китая, Индии и Турции. Эти и другие факторы привели к тому, что путинский режим был спасен от финансового коллапса в прошлом году. Однако ситуация развивается так, как предполагали экономические эксперты.

– Как именно?

– Россия потеряла богатейшие рынки сбыта своих товаров, осталась без инвестиций, западных кредитов и технологий. Уже в текущем году дефицит российского бюджета значительно увеличился на фоне роста расходов. По итогам половины года он возрос до рекордных 3,4 трлн рублей, хотя по плану за весь 2023 год эта величина должна составлять – 2,9 трлн рублей. Основные расходы российского бюджета приходились на «национальную оборону, то есть войну против Украины».

Доходы же бюджета продолжают снижаться, и за первые месяцы нынешнего года они уже значительно ниже аналогичного периода прошлого года. То есть они начали активно истощать свои стратегические резервы. Эффект санкций сказался не сразу, но от этого данный процесс для России будет не менее ощутим. Даже по результатам 2022 года, когда большое количество ограничений только начинали действовать, ВВП России потерял несколько процентов, а в 2023 году ситуация для Путина будет гораздо сложнее.

В условиях военного времени у власти РФ осталось мало вариантов для маневра, улучшившего эту ситуацию. Для покрытия дефицита путинский режим сжег свои золотовалютные резервы и использует средства из фонда национального благосостояния – главного резервного фонда России. Начался активный процесс урезания финансирования важных программ – сокращаются затраты на инфраструктуру, ЖКХ, медицину, образование и социальную сферу. К столь большому дефициту российского бюджета привело и резкое падение нефтегазовых доходов (45 процентов поступлений бюджета РФ), сократившихся вдвое.

– К чему приводит именно такое развитие событий?

– Из-за увеличения военных расходов и уменьшения бюджетных поступлений – образовался огромный дефицит федерального бюджета. Поэтому очень истощается экономика страны-агрессора, что заставляет их включать печатный станок и девальвировать рубль, который за год упал с 65 до 100 рублей за один доллар. Сейчас ценой сжигания стратегических финансовых резервов они укрепили его, но этот процесс так просто не остановить и он будет продолжаться в дальнейшем.

Падение национальной валюты приводит к инфляции, что ведет к реальному обеднению российского населения. То есть сейчас они используют лучшие варианты из худших, чтобы обуздать свои проблемы, но вскоре и они закончатся. При этом нужно понимать – санкционный режим ограничивает возможности полноценно финансировать войну, но сам по себе он не остановит боевые действия.

– Нефтегазовый сектор для России как игла для Кощея Бессмертного: если его сломать, то «смерть» российской экономики наступит гораздо быстрее. Что касается санкций в этом направлении, ведь кажется, россияне смогли найти много путей, как обойти разные ограничения?

– На мой взгляд, санкции в нефтегазовом секторе работают так, как и было запланировано, – они снизили поступления в федеральный бюджет от продажи энергоресурсов в два раза. Если раньше за день Россия зарабатывала один миллиард долларов, то сейчас только половину – 500 миллионов. Это уже привело к большой дыре в бюджете.

Что касается газа, то россияне довольно удачно все сделали сами. Они отказались от крупнейших партнеров – стран Европейского Союза, потеряв статус надежного и предполагаемого торгового партнера. Так, в 2023 году Россия больше всего сможет поставить в ЕС более 26 млрд куб м газа, но это в пять раз меньше, чем было до полномасштабной войны против Украины.

С нефтью ситуация несколько иная. Мировое сообщество, понимая, что полное эмбарго по отношению к России не приведет к нужным результатам, вводит «санкцию по цене» – потолок расценок на покупку российской нефти – 60 долларов за баррель. Это призвано максимально снизить доходы от ее продаж. Но благодаря действиям таких стран, как Китай, Индия, Турция или Бразилия, российская нефть ушла из Европы в Азию и Южную Америку, хотя и со значительным дисконтом, а также Россия создала теневой танкерный флот, который может перевозить нефть в обход западных ограничений.

Кроме этого, РФ помогает и то, что ОПЕК+ искусственно сокращает добычу нефти и удерживает ее стоимость на высоком уровне. Все эти факторы портят процесс экономического подавления агрессора, но процесс все равно идет. В последнем санкционном пакете ЕС как раз идет речь об ограничениях для тех, кто помогает России обходить этот ценовой потолок, – владельцы судов, страховые компании и другие.

– Если говорить о финансовом запасе прочности, который имеет Россия, чтобы держаться на плаву, существуя в нынешних санкционных реалиях. Сколько еще она в состоянии продержаться?

– При таких военных расходах и значительном уменьшении поступлений – дефицит бюджета будет только увеличиваться. При этом свои золотовалютные резервы они уже израсходовали. В фонде национального благосостояния на время полномасштабного вторжения находилось около 10 трлн операбельного резерва, до 3 трлн они уже сожгли. В тех условиях, в которых они находятся сейчас, им хватит запаса крепости где-то на год.

Когда же деньги закончатся, то уже нечем будет гасить те же колебания курса рубля, который полетит довольно быстро, что приведет к реальному ухудшению экономической ситуации и обеднению населения. Сейчас время работает на Украину, как бы кому ни казалось иначе. Можно сказать, что процесс подавления экономического потенциала агрессора как удав: хотя и медленно сжимает жертву, но финал будет неотвратимым.

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